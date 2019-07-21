Інтерв’юерів Національного екзитполу прогнали з виборчої дільниці у Києві



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У Деснянському районі столиці на виборчій дільниці 800-237 (с/ш № 249) поліція прогнала інтерв’юерів КМІС за межі дільниці, перешкоджала проведенню екзитполу. Подібні випадки зафіксовані на Дніпропетровщині

На одній з виборчих дільниць у Деснянському районі Києва поліція вигнала інтерв’юерів, які проводили екзитпол на виборах до Верховної Ради. Про це на пресконференції «Національний екзитпол`2019 – парламентські вибори» заявила PR-менеджер КМІСу Тетяна Пясковська, передає «Укрінформ».

«У Деснянському районі столиці на виборчій дільниці 800-237 (с/ш № 249) поліція прогнала наших інтерв’юерів за межі дільниці, не хотіла надати стільців, перешкоджала проведенню екзитполу. Подібні випадки також зафіксовані у Дніпропетровській області», - сказала Лясковська.

Як повідомлялось, сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

Першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.

У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці.