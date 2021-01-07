Загибель жінки під час штурму Конгресу США потрапила на відео

Убитою виявилася ветеран ВПС та прихильниця Трампа

Момент пострілу співробітника служби охорони Капітолію в учасницю протестів під час протестів у Вашингтоні потрапив на відео. Відповідні кадри опублікував Telegram-канал Life Shot.

На запису видно, як охоронець стріляє в жінку з пістолета через барикади біля дверей, після чого на місці події зʼявляється поліція. За даними ЗМІ, куля потрапила жінці в горло,врятувати її не вдалось.

Як згодом стало відомо, жінка, яка загинула під час штурму будівлі Капітолію була армійським ветераном з Сан-Дієго. Про це повідомив місцевий телеканал KUSI News. Загиблу звали Ешлі Бабітт, перед тим як поселитись у Сан-Дієго, вона відслужила 14 років в американських ВПС. За словами її чоловіка, Ешлі Бабітт була ревною прихильницею Дональда Трампа.

На даний момент відомо про чотирьох осіб, які загинули під час учорашнього штурму Конгресу США.

За словами мера Вашингтону, дію надзвичайного стану в місті буде продовжено до 21 січня.

Близько опівночі за київським часом керівництво американського Конгресу евакуювали з Капітолію на військову базу. Тоді ж зал Сенату очистили від прихильників президента Дональда Трампа. Згодом силовики зачистили будівлю Капітолію.

Новообраний президент США Джо Байден назвав штурм Капітолію у Вашингтоні «заколотом», а не протестом.

Глава МЗС України заявив, що відновлення демократичних процедур в США важливе не лише для Штатів, а й для усього світу, зокрема для України.

Увечорі 6 січня учасники мітингу на підтримку чинного президента США Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де у Конгрес має оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.

У Вашингтоні через протести і заворушення прихильників чинного президента США Дональда Трампа запровадили комендантську годину.