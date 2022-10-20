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Іран направить до РФ радників із використання нових потужних дронів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Іран направить до РФ радників із використання нових потужних дронів
Дрони Arash-2 у рази потужніші, ніж Shahed-136
фото ілюстративне

Відомо про підготовку операторів вже наявних дронів Shahed-136 та перспективних Arash-2

Керівництво Ірану та Російської Федерації домовилися про направлення на територію РФ радників та інструкторів з використання ударних БпЛА. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 20 жовтня.

Зокрема, відомо про підготовку операторів вже наявних БпЛА Shahed-136 та перспективних БпЛА Arash-2.

Минулої доби російські окупанти здійснили пуски понад десяти безпілотних літальних апаратів іранського виробництва Shahed-136, понад половину яких - з території республіки Білорусь.

Як повідомлялося, із першого випадку збиття на території України дрона-камікадзе іранського виробництва Shahed-136 (13 вересня 2022 року, м. Куп’янськ), станом на 19 жовтня протиповітряною обороною Повітряних сил та інших складових Сил оборони України знищено 223 ударних БпЛА.

У Києві та на Заході стверджують, що ці безпілотники постачаються до РФ з Ірану. У Тегерані та Москві ці звинувачення заперечують.

ООН може відправити в Україну групу фахівців для встановлення належності дронів, за допомогою яких Росія здійснює масовані удари по українській інфраструктурі.

Європейський Cоюз 19 жовтня схвалив санкції проти Ірану за його залучення до війни, яку проти України веде Росія.

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Теги: безпілотник росія Іран Україна війна

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