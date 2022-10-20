Рахунок пішов на сотні. Скільки іранських дронів уже збито в Україні

ЗСУ назвали кількість збитих за 36 діб безпілотників Shahed-136

Із першого випадку збиття на території України дрона-камікадзе іранського виробництва Shahed-136 (13 вересня 2022 року, м. Куп’янськ), станом на 19 жовтня протиповітряною обороною Повітряних сил та інших складових Сил оборони України знищено 223 БпЛА цього типу. Про це повідомляє Повітряне командування «Південь».

До знищення баражуючих боєприпасів Shahed-136, які окупанти маркують як «Герань-2», залучаються зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, самохідні зенітні установки, мобільні вогневі групи ПЗРК, зенітні гармати, великокаліберні кулемети та інше озброєння.

У Києві та на Заході стверджують, що ці безпілотники постачаються до РФ з Ірану. У Тегерані та Москві ці звинувачення заперечують.

ООН може відправити в Україну групу фахівців для встановлення належності дронів, за допомогою яких Росія здійснює масовані удари по українській інфраструктурі.