Іран погрожує Ізраїлю знищенням протягом години



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«Ізраїль буде знищений протягом години, якщо США нападуть на нас»

Після оголошення Іраном про фактичний вихід з «ядерної угоди» і перевищення допустимої кількості збагачення Ірану, обстановка в регіоні не покращилася. Поки сутички тривають на рівні словесних погроз. Про це повідомляє Israelinfo.

Білий дім видав заяву, якому говориться, що «максимальний тиск на режим триватиме до тих пір, його лідери не змінять свій курс».

Дональд Трамп додав у своєму Твіттері: «Іран грає з вогнем».

Голова комітету з безпеки і зовнішньої політики Ірану Мужтаба Зунур заявив, що «Ізраїль буде знищений протягом години, якщо США нападуть на нас».

У своєму виступі на телебаченні Зунур сказав, що скасування нападу США на Іран минулого тижня за 10 хвилин до атаки «була політичним блефом» і Америка ніколи не зважиться на агресію проти Ірану, знаючи, що тоді постраждає Ізраїль.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш висловив заклопотаність тим, що відбувається і зауважив, що кроки Ірану не принесуть вигоду іранському народу.

Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану потужною відповіддю аж до знищення в разі будь-якої нової атаки проти Сполучених Штатів.

До слова, Федеральне управління цивільної авіації США видало екстрену постанову, яка забороняє американським авіаперевізникам літати в повітряному просторі Ірану над Ормузькою протокою і Оманською затокою на фоні загострення протиріч між Вашингтоном і Тегераном.

Адміністрація Дональда Трампа відмовилася в останній момент від ударівпроти Ірану у відповідь за збиття американського безпілотника. Причини відмови від ударів не повідомляються, як і те, відмова має постійний чи тимчасовий характер.

Міністерство оборони США поділилося із журналістами деталями інциденту щодо збиття американського безпілотника Іраном.

Джерело: УНН