Трамп і Нетаньягу погодили стратегію тиску на Іран

План передбачає поєднання санкцій із дипломатичними переговорами та нарощуванням військової присутності США на Близькому Сході

Під час переговорів у Білому домі президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу домовилися про суттєве посилення економічної облоги Ірану. Головним інструментом тиску має стати обмеження експорту іранської нафти до Китаю, на який припадає понад 80% усіх поставок Тегерана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Вашингтон розраховує, що фінансове виснаження змусить Іран піти на поступки у питаннях своєї ядерної програми. План передбачає поєднання санкцій із дипломатичними переговорами та одночасним нарощуванням військової присутності США на Близькому Сході як запобіжника на випадок провалу дипломатії.

Попри спільну мету – не допустити появи в Ірану ядерної зброї – лідери розійшлися в оцінці методів. Беньямін Нетаньягу висловив скепсис щодо будь-яких домовленостей, вважаючи, що вигідна угода з Тегераном неможлива, а іранська сторона все одно порушить зобов'язання. Дональд Трамп припустив, що шанс на підписання документа все ж існує.

Радники президента США, Стівен Віткофф та Джаред Кушнер, також попередили про складність досягнення прийнятної угоди, проте підтвердили готовність до жорстких переговорів. Американська сторона наголошує: вибір тепер за Тегераном, проте Вашингтон не прийме жодних умов, які не будуть реально вигідними. Водночас деякі джерела в Білому домі оцінюють шанси на успіх такої угоди як мінімальні.

Як відомо, збройні сили США розпочали детальне планування потенційної тривалої військової кампанії проти Ірану, яка може тривати кілька тижнів. Як повідомляє Reuters із посиланням на джерела в Пентагоні, цей сценарій розглядається як набагато масштабніший за попередні локальні зіткнення.

На відміну від минулорічної операції «Midnight Hammer», яка обмежилася разовим ударом стелс-бомбардувальників по ядерних об'єктах, нова стратегія передбачає можливість ураження не лише ядерної інфраструктури, а й ключових державних та силових установ Ірану.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що очікує результатів від переговорів із Тегераном протягом найближчих 30 днів.

Трамп підкреслив необхідність максимально швидкого дипломатичного вирішення питання ядерних амбіцій Ірану, попередивши про серйозні наслідки у разі провалу діалогу.