Криваві протести в Ірані: кількість жертв перевищила 3000 осіб

Іран не оголошував про плани щодо страт і не казав, що скасував їх

Правозахисні організації повідомляють про катастрофічні наслідки загальнонаціональних протестів в Ірані

Кількість загиблих в Ірані внаслідок жорсткого придушення демонстрацій силовиками сягнула 3090 осіб. Водночас у країні фіксують перші ознаки відновлення доступу до інтернету після тривалого блокування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначає видання з посиланням на правозахисну групу HRANA, підтверджено загибель 3090 людей, з яких 2885 – цивільні протестувальники. Заворушення, які спалахнули 28 грудня через економічну кризу, швидко переросли у потужний рух проти клерикального правління. За масштабами насильства ці події вже називають найгіршими внутрішніми заворушеннями з часів Ісламської революції 1979 року.

Група моніторингу NetBlocks зафіксувала «дуже незначне зростання» інтернет-активності в Ірані вранці в суботу. До цього країна перебувала у повній цифровій ізоляції понад 8 днів (близько 200 годин).

«Підключення залишалося на рівні близько 2% від звичайного рівня», – зазначають експерти.

Попри це, деяким громадянам вдалося надіслати перші повідомлення родичам за кордон через «діри» у блокуванні.

Президент США Дональд Трамп, який раніше погрожував Тегерану «дуже рішучими діями», заявив у соцмережах, що іранське керівництво нібито відмовилося від планів масового повішення протестувальників.

«Я дуже поважаю той факт, що всі заплановані повішення, які мали відбутися вчора (понад 800 з них), були скасовані керівництвом Ірану. Дякую!» – написав Трамп.

Іран не оголошував про плани щодо таких страт і не казав, що скасував їх.

Індійські студенти та паломники, які повертаються з Ірану, розповіли, що вони були переважно обмежені своїми помешканнями, перебуваючи в країні, і не могли спілкуватися зі своїми родинами вдома.

«Ми чули лише історії про насильницькі протести, і один чоловік стрибнув перед нашою машиною, тримаючи палаючу палицю, вигукуючи щось місцевою мовою, з гнівом, видимим в очах», – сказав З. Сайєда, студент третього курсу медичного факультету університету в Тегерані.

Міністерство закордонних справ Індії заявило в п'ятницю, що комерційні рейси доступні, і що Нью-Делі вживе заходів для забезпечення безпеки та благополуччя громадян Індії.

Нагадаємо, Туреччина виступила проти військового втручання в Іран, вважаючи, що Тегеран має розв'язати внутрішні проблеми самостійно.