Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Криваві протести в Ірані: кількість жертв перевищила 3000 осіб

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Криваві протести в Ірані: кількість жертв перевищила 3000 осіб
Іран не оголошував про плани щодо страт і не казав, що скасував їх
фото: Reuters

Правозахисні організації повідомляють про катастрофічні наслідки загальнонаціональних протестів в Ірані

Кількість загиблих в Ірані внаслідок жорсткого придушення демонстрацій силовиками сягнула 3090 осіб. Водночас у країні фіксують перші ознаки відновлення доступу до інтернету після тривалого блокування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначає видання з посиланням на правозахисну групу HRANA, підтверджено загибель 3090 людей, з яких 2885 – цивільні протестувальники. Заворушення, які спалахнули 28 грудня через економічну кризу, швидко переросли у потужний рух проти клерикального правління. За масштабами насильства ці події вже називають найгіршими внутрішніми заворушеннями з часів Ісламської революції 1979 року.

Група моніторингу NetBlocks зафіксувала «дуже незначне зростання» інтернет-активності в Ірані вранці в суботу. До цього країна перебувала у повній цифровій ізоляції понад 8 днів (близько 200 годин).

«Підключення залишалося на рівні близько 2% від звичайного рівня», – зазначають експерти.

Попри це, деяким громадянам вдалося надіслати перші повідомлення родичам за кордон через «діри» у блокуванні.

Президент США Дональд Трамп, який раніше погрожував Тегерану «дуже рішучими діями», заявив у соцмережах, що іранське керівництво нібито відмовилося від планів масового повішення протестувальників.

«Я дуже поважаю той факт, що всі заплановані повішення, які мали відбутися вчора (понад 800 з них), були скасовані керівництвом Ірану. Дякую!» – написав Трамп.

Іран не оголошував про плани щодо таких страт і не казав, що скасував їх.

Індійські студенти та паломники, які повертаються з Ірану, розповіли, що вони були переважно обмежені своїми помешканнями, перебуваючи в країні, і не могли спілкуватися зі своїми родинами вдома.

«Ми чули лише історії про насильницькі протести, і один чоловік стрибнув перед нашою машиною, тримаючи палаючу палицю, вигукуючи щось місцевою мовою, з гнівом, видимим в очах», – сказав З. Сайєда, студент третього курсу медичного факультету університету в Тегерані.

Міністерство закордонних справ Індії заявило в п'ятницю, що комерційні рейси доступні, і що Нью-Делі вживе заходів для забезпечення безпеки та благополуччя громадян Індії.

Нагадаємо, Туреччина виступила проти військового втручання в Іран, вважаючи, що Тегеран має розв'язати внутрішні проблеми самостійно.

Читайте також:

Теги: Іран протест

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дональд Трамп хоче рішучого удару по іранському режиму
Адміністрація Трампа розглянула швидкий удар по Тегерану
15 сiчня, 08:12
Протести в Ірані не вщухають: Трамп обіцяє допомогу, а кількість жертв стрімко зростає
Протести в Ірані не вщухають: Трамп обіцяє допомогу, а кількість жертв стрімко зростає
13 сiчня, 23:18
Протести в Ірані продовжуються
Кількість загиблих протестувальників в Ірані зростає
13 сiчня, 03:31
Іран викликав британського посла через інцидент із прапором у Лондоні
Іран викликав британського посла через інцидент із прапором у Лондоні
12 сiчня, 02:05
«Допомога вже близько»: сенатор США Грем закликав іранців до повалення режиму
«Допомога вже близько»: сенатор США Грем закликав іранців до повалення режиму
10 сiчня, 23:36
Напередодні президент США сказав, якщо іранська влада почне вбивати людей, Вашингтон втрутиться
Трамп: Іран прагне свободи, США «готові допомогти»
10 сiчня, 21:56
Eвечері 9 січня у Тегерані відбувся мітинг проти уряду
Україна відреагувала на протести в Ірані
10 сiчня, 19:58
МЗС зробило заяву про ситуацію в Ірані
МЗС закликало українців залишити територію Ірану
8 сiчня, 11:45
Масові протести в Ірані: демонстранти захопили місто Абданан
Масові протести в Ірані: демонстранти захопили місто Абданан
7 сiчня, 00:25

Соціум

Криваві протести в Ірані: кількість жертв перевищила 3000 осіб
Криваві протести в Ірані: кількість жертв перевищила 3000 осіб
TikTok у Європі почне видаляти акаунти дітей до 13 років
TikTok у Європі почне видаляти акаунти дітей до 13 років
У Сочі та Туапсе в Краснодарському краї пролунали вибухи
У Сочі та Туапсе в Краснодарському краї пролунали вибухи
Фінляндія затримала німецьких туристів за перетин кордону з РФ «із цікавості»
Фінляндія затримала німецьких туристів за перетин кордону з РФ «із цікавості»
Нобелівський комітет роз’яснив правила після передачі медалі Трампу
Нобелівський комітет роз’яснив правила після передачі медалі Трампу
МАГАТЕ повідомило про локальне перемир’я біля Запорізької АЕС для ремонту
МАГАТЕ повідомило про локальне перемир’я біля Запорізької АЕС для ремонту

Новини

Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
Вчора, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
Вчора, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
Вчора, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
Вчора, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
14 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua