США дозволили американським компаніям здійснювати операції з венесуельською нафтою

Компанії, що експортуватимуть венесуельську нафту до будь-яких країн, зобов’язані звітувати протягом 10 днів

Ліцензія забороняє купувати нафту компаніям з Росії, Ірану, Північної Кореї та Куби

Міністерство фінансів США видало генеральну ліцензію, яка дозволяє американським компаніям видобувати, купувати, продавати, експортувати та переробляти венесуельську нафту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США.

Генеральна ліцензія №46 дозволяє операції з венесуельською нафтою, зокрема її видобуток, транспортування, переробку, продаж тощо. Скористатися перевагами нового дозволу зможуть лише компанії, зареєстровані в США до 29 січня 2025 року.

Мінфін США встановив низку обов'язкових умов: контракти мають регулюватися американським законодавством, а спори – розглядатися в судах США. Платежі на користь заблокованих осіб, зокрема венесуельської державної нафтової компанії PdVSA, мають надходити на спеціальні депозитні рахунки Мінфіну США.

Документ забороняє компаніям з Росії, Ірану, КНДР та Куби купівлю та інші операції з венесуельською нафтою. Також заборонено залучати венесуельські чи американські компанії, які прямо чи опосередковано контролюють структури з Китаю.

Компанії, які експортуватимуть венесуельську нафту до будь-яких країн окрім США, зобов'язані звітувати протягом 10 днів після першої операції, а потім кожні 90 днів.

Нагадаємо, Сполучені Штати планують передати Венесуелі нафтовий танкер, який був захоплений цього місяця поблизу Пуерто-Рико. Це стане першим відомим випадком, коли адміністрація президента Дональда Трампа поверне затримане судно, пов’язане з Венесуелою.

Йдеться про супертанкер M/T Sophia під панамським прапором. Судно було перехоплене 7 січня спільними силами Берегової охорони та Збройних сил США. Тоді американська влада заявляла, що танкер належить до так званого «темного флоту», який використовується для обходу санкцій проти Венесуели.

До слова, адміністрація президента США Дональда Трампа дозволила Китаю купувати венесуельську нафту, але за справедливими ринковими.