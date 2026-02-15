Головна Світ Політика
Канада виставила ультиматум Ірану: жодних зв'язків без зміни режиму

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Канада виставила ультиматум Ірану: жодних зв’язків без зміни режиму
фото: Reuters

Канада має особливо погані відносини з Іраном і розірвала дипломатичні зв’язки у 2012 році

Канада не планує відновлювати дипломатичні відносини з Іраном, доки в Тегерані не відбудеться повна зміна уряду. Про таку жорстку позицію заявила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд під час Мюнхенської конференції з безпеки в суботу, 14 лютого 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Ми не відкриємо дипломатичні відносини з Іраном, якщо не відбудеться зміна режиму. Крапка», – сказала Ананд в Німеччині під час перебування на Мюнхенській конференції з безпеки.

У суботу Ананд оголосила про подальші санкції проти семи осіб, пов’язаних з іранським урядом, і заявила, що Канада в регіоні зосереджує свою увагу на придушенні прав людини.

Агентство додає, що глава зовнішньополітичного відомства Канади не уточнила, чи підтримує вона можливий військовий удар США по Ірану.

Як зазначає видання, президент США Дональд Трамп, вірогідно, схвалив потенційну зміну уряду в Ірані, оскільки Пентагон відправив до регіону другий авіаносець, що може стати набагато серйознішим конфліктом, ніж той, що спостерігався раніше між країнами, додають американські чиновники.

Як відомо, у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки 2026 року розгорнулася дискусія: європейські лідери вперше серйозно заговорили про створення власного ядерного арсеналу. Причиною став підрив довіри до США як гаранта безпеки після повернення Дональда Трампа в Білий дім та його сумнівів щодо 5-ї статті Статуту НАТО.

Вищі посадові особи двох країн Балтії повідомили Politico, що, хоча вони як і раніше розглядають НАТО як наріжний камінь ядерного стримування, тепер вони готові обговорювати роль самої Європи.

Нагадаємо, аналізуючи виступ держсекретаря США Марко Рубіо на Мюнхенській конференції 2026 року, колумніст Bloomberg Марк Чемпіон застерігає європейських лідерів від надмірного оптимізму.

Хоча форма виступу Рубіо була значно м’якшою за агресивну риторику Джей Ді Венса минулого року, зміст залишився ідентичним: адміністрація Трампа розглядає Європу як простір слабкості та вимагає її повної перебудови за лекалами MAGA.

