CNN: «Руйнівна ера» Трампа змушує Європу й Україну шукати шлях до виживання

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
CNN: «Руйнівна ера» Трампа змушує Європу й Україну шукати шлях до виживання
фото: The White house/Facebook

Європа тепер змушена адаптуватися до непередбачуваності президента США Дональда Трампа, використовуючи тактику України 

Напередодні Мюнхенської конференції з безпеки західний світ опинився в умовах руйнації звичних норм. Політика Дональда Трампа, яку експерти характеризують як еру «творчого руйнування», ставить під загрозу основи Pax Americana – стабільності, що панувала з часів Другої світової війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Особливу тривогу в європейського істеблішменту викликає позиція віцепрезидента США Джей Ді Венса, чия радикальна критика ліберальних демократій тепер офіційно закріплена в стратегіях нацбезпеки Білого дому та Пентагону. У межах цієї політики адміністрація Трампа свідомо уникає визначення Росії як прямої загрози, намагаючись знайти дипломатичні точки дотику з Москвою.

Ситуація ускладнюється візитами держсекретаря Марко Рубіо до прихильних до Трампа європейських лідерів – Роберта Фіцо та Віктора Орбана, що виглядає як спроба Вашингтона продемонструвати Європі нові реалії сили.

Європа змушена адаптуватися до непередбачуваності Трампа, чиї дії часто виглядають як спроба перевірити межі дозволеного (як це було з кризою навколо Гренландії). Основні уроки, які виніс ЄС:

  • європейські лідери намагаються уникати публічних конфліктів із Трампом, знаючи його чутливість до критики;
  • провідні держави континенту вже планують витрачати 5% ВВП на оборону до 2035 року, усвідомлюючи, що багатий континент не може нескінченно покладатися на США;
  • дипломати сподіваються зберегти зв'язки з Америкою до приходу більш стабільного наступника, водночас готуючись до можливого приходу до влади Дж. Д. Венса у 2028 році.

У цьому геополітичному вихрі тактика Європи все більше нагадує стратегію виживання Володимира Зеленського:

  • дотримання власних «червоних ліній»;
  • уникнення прямих провокацій на адресу президента США;
  • демонстрація вдячності за підтримку, навіть якщо вона стає нестабільною.

Попри те, що США можуть обмежити логістичну підтримку НАТО для України та вимагати від Європи більшого фінансування, повного розриву у сфері розвідки чи виведення військ поки не спостерігається. Головним завданням для Києва та Брюсселя залишається збереження суб'єктності в часи, коли «руйнівна куля» Трампа розгойдується зсередини західного дому.

Як відомо, Дональд Трамп розглядає можливість припинення своєї участі у дипломатичному процесі щодо майбутнього України вже найближчими тижнями. Як повідомляє The Atlantic, причиною такого кроку може стати відсутність прогресу в переговорах.

Українська делегація поінформувала президента Володимира Зеленського про безрезультатність контактів у ОАЕ. Кремль продовжує дотримуватися своєї жорсткої лінії, не виявляючи жодної готовності до територіальних поступок. Через таку непохитність Москви переговорний процес офіційно зайшов у глухий кут.

Раніше повідомлялося, що адміністрація Дональда Трампа впроваджує нову стратегію припинення війни в Україні, зосереджуючись на руйнуванні логістичних ланцюгів ключових союзників Росії. Як повідомляє Fox News із посиланням на експертів з безпеки, Вашингтон посилює тиск на Іран та Венесуелу, щоб позбавити Кремль можливості обходити санкції та отримувати військову допомогу.

