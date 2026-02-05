Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп попередив лідера Ірану про серйозні наслідки напередодні переговорів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп попередив лідера Ірану про серйозні наслідки напередодні переговорів
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп заявив, що «чув», що Іран відновив свою ядерну програму

Президент США Дональд Трамп виступив із заявою на адресу верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї перед початком ядерних переговорів в Омані. Про це пише «Главком» із посиланням на його інтерв'ю NBC News.

Американський лідер зазначив, що Хаменеї має привід для «великого хвилювання» у зв'язку з майбутньою зустріччю. Це застереження пролунало на тлі складного підготовчого процесу, під час якого Тегеран наполіг на зміні місця проведення переговорів, що мали спочатку відбутися в Туреччині. США неохоче прийняли цю умову, погодившись на зустріч у п'ятницю.

Посадовці Білого дому на умовах анонімності повідомили, що рішення не відмовлятися від діалогу було прийняте під тиском лідерів арабських та мусульманських країн. Вони закликали адміністрацію Трампа залишатися за столом переговорів, навіть попри спроби іранської сторони звузити порядок денний та змінити локацію. Поступка Вашингтона щодо місця проведення зустрічі в Омані стала жестом поваги до регіональних союзників, а не ознакою пом'якшення позиції щодо самого Тегерана.

Водночас в оточенні президента США панує значний скептицизм щодо можливого успіху цієї дипломатичної місії. У Білому домі підкреслюють, що попри офіційну згоду на переговори, очікування від них залишаються мінімальними. 

Як відомо, перемовини готуються на тлі масштабного військового посилення США на Близькому Сході. Вашингтон перекинув до регіону авіаносну ударну групу на чолі з USS Abraham Lincoln, а також розмістив винищувачі F-35 та F-15E ближче до потенційних зон бойових дій. Пентагон одночасно розгортає додаткові батареї систем протиповітряної оборони THAAD і Patriot на базах у Йорданії, Кувейті, Бахрейні, Саудівській Аравії та Катарі. 

Паралельно супутникові знімки Planet Labs, оприлюднені наприкінці січня, зафіксували відновлювальні роботи на ключових іранських ядерних об’єктах у Натанзі та Ісфагані, які були пошкоджені під час 12-денної війни з Ізраїлем у червні. На будівлях знову з’явилися дахи, що свідчить про перехід від оцінки руйнувань до активної реконструкції. Експерти не виключають, що відновлення може бути прикриттям для внутрішніх робіт і спроб зберегти обладнання або ядерні матеріали. Особливе занепокоєння викликає Натанз — один із головних центрів зі збагачення урану, який вважався ключовим елементом потенційного військового ядерного циклу Ірану.

Теги: США Іран Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американський лідер відреагував на намір венесуельської влади звільнить велику кількість політвʼязнів
Трамп заявив про скасування другої хвилі атак на Венесуелу
9 сiчня, 16:11
У Копенгагені понад 20 тисяч протестувальників зібралися біля Ратуші та вирушили маршем до посольства США
У Данії та Гренландії пройшли протести проти планів Трампа
17 сiчня, 23:24
Трамп заявив, що рішення не завдавати удару по Ірану він ухвалив самостійно
Трамп загнав себе в пастку заявами про Іран – аналіз The Hill
17 сiчня, 03:31
Трамп зазначив, що домовленість щодо Гренландії піде на користь НАТО
Трамп зазначив, що домовленість щодо Гренландії піде на користь НАТО
21 сiчня, 01:13
З кінця минулого року Вашингтон провів щонайменше сім операцій із захоплення нафтових танкерів
Reuters: США передадуть Венесуелі захоплений нафтовий танкер
29 сiчня, 00:29
Компанії, що експортуватимуть венесуельську нафту до будь-яких країн, зобов’язані звітувати протягом 10 днів
США дозволили американським компаніям здійснювати операції з венесуельською нафтою
30 сiчня, 07:48
Трамп спершу висуває максимально радикальну ідею, щоб зрушити межі допустимого, потім відступає під тиском, а далі повертається до неї як до «раціонального компромісу»
Тактичний відступ Трампа: The Guardian пояснює, як працює його улюблений політичний трюк
31 сiчня, 01:26
США не бачили такого лідера з часів Лінкольна, заявив Келлог про Зеленського
Келлог зробив гучну заяву про Зеленського
10 сiчня, 20:58
США дали силову відповідь на зближення іранського дрона
США збили іранський безпілотник поблизу авіаносця в Аравійському морі
3 лютого, 20:38

Політика

Куба запропонувала США діалог, але не щодо зміни режиму
Куба запропонувала США діалог, але не щодо зміни режиму
Reuters: Сербія планує закуповувати газ через ЄС, щоб позбутися залежності від РФ
Reuters: Сербія планує закуповувати газ через ЄС, щоб позбутися залежності від РФ
NYT: Сі Цзіньпінь проводить чистки у керівництві Китаю через параною
NYT: Сі Цзіньпінь проводить чистки у керівництві Китаю через параною
Трамп попередив лідера Ірану про серйозні наслідки напередодні переговорів
Трамп попередив лідера Ірану про серйозні наслідки напередодні переговорів
Ключовий договір про ядерну зброю закінчився. CNN пояснив, що це значить для Росії
Ключовий договір про ядерну зброю закінчився. CNN пояснив, що це значить для Росії
Reuters: Радник Макрона таємно відвідав Москву
Reuters: Радник Макрона таємно відвідав Москву

Новини

Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Вчора, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Вчора, 13:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Вчора, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua