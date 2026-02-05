Трамп попередив лідера Ірану про серйозні наслідки напередодні переговорів

Дональд Трамп заявив, що «чув», що Іран відновив свою ядерну програму

Президент США Дональд Трамп виступив із заявою на адресу верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї перед початком ядерних переговорів в Омані. Про це пише «Главком» із посиланням на його інтерв'ю NBC News.

Американський лідер зазначив, що Хаменеї має привід для «великого хвилювання» у зв'язку з майбутньою зустріччю. Це застереження пролунало на тлі складного підготовчого процесу, під час якого Тегеран наполіг на зміні місця проведення переговорів, що мали спочатку відбутися в Туреччині. США неохоче прийняли цю умову, погодившись на зустріч у п'ятницю.

Посадовці Білого дому на умовах анонімності повідомили, що рішення не відмовлятися від діалогу було прийняте під тиском лідерів арабських та мусульманських країн. Вони закликали адміністрацію Трампа залишатися за столом переговорів, навіть попри спроби іранської сторони звузити порядок денний та змінити локацію. Поступка Вашингтона щодо місця проведення зустрічі в Омані стала жестом поваги до регіональних союзників, а не ознакою пом'якшення позиції щодо самого Тегерана.

Водночас в оточенні президента США панує значний скептицизм щодо можливого успіху цієї дипломатичної місії. У Білому домі підкреслюють, що попри офіційну згоду на переговори, очікування від них залишаються мінімальними.

Як відомо, перемовини готуються на тлі масштабного військового посилення США на Близькому Сході. Вашингтон перекинув до регіону авіаносну ударну групу на чолі з USS Abraham Lincoln, а також розмістив винищувачі F-35 та F-15E ближче до потенційних зон бойових дій. Пентагон одночасно розгортає додаткові батареї систем протиповітряної оборони THAAD і Patriot на базах у Йорданії, Кувейті, Бахрейні, Саудівській Аравії та Катарі.

Паралельно супутникові знімки Planet Labs, оприлюднені наприкінці січня, зафіксували відновлювальні роботи на ключових іранських ядерних об’єктах у Натанзі та Ісфагані, які були пошкоджені під час 12-денної війни з Ізраїлем у червні. На будівлях знову з’явилися дахи, що свідчить про перехід від оцінки руйнувань до активної реконструкції. Експерти не виключають, що відновлення може бути прикриттям для внутрішніх робіт і спроб зберегти обладнання або ядерні матеріали. Особливе занепокоєння викликає Натанз — один із головних центрів зі збагачення урану, який вважався ключовим елементом потенційного військового ядерного циклу Ірану.