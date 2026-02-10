Путін вважає, що зможе перехитрити США під час мирних переговорів щодо України – Голова розвідки Естонії

Звіти, які надходять на стіл Путіна, можуть бути «набагато оптимістичнішими», ніж ситуація на місцях

Російський диктатор Володимир Путін не має наміру припиняти агресію проти України та розглядає мирні переговори як дипломатичну гру, де він зможе «перехитрити» Вашингтон. За даними Служби зовнішньої розвідки Естонії, Кремль використовує діалог із США лише для затягування часу, не плануючи жодної змістовної співпраці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

На його думку, Москва тягне час на переговорах з Вашингтоном, і «абсолютно немає жодної дискусії про те, як співпрацювати зі США змістовно».

Розін заявив, що його висновки ґрунтуються на розвідувальних даних, отриманих його країною під час «внутрішніх обговорень у Росії». Він не уточнив, як була отримана ця інформація, але сказав, що обговорення показали, що російські чиновники вважають, що Вашингтон залишається «головним ворогом» Москви.

Російський диктатор Володимир Путін «у своїй голові все ще думає, що він насправді може здобути військову перемогу (в Україні) в якийсь момент», – зазначив Розін.

Путін зациклений на контролі над усією Україною, і ця ідея «настільки глибоко в його голові», що вона має пріоритет над усім іншим, включаючи економіку, сказав Розін, припустивши, що конфлікт триватиме в тій чи іншій формі ще кілька років.

Позиція Путіна може змінитися лише в тому випадку, якщо ситуація в Росії або на передовій стане «катастрофічною», що загрожуватиме його владі. Наразі російський лідер все ще вірить, що може захопити Україну та «перехитрити всіх», сказав Розін.

Одна з причин, чому Путін вважає, що може здобути військову перемогу в Україні, полягає в тому, що він «безумовно» отримує деяку неправильну інформацію від своїх чиновників.

Звіти, які надходять на стіл Путіна, можуть бути «набагато оптимістичнішими», ніж ситуація на місцях, оскільки Путін хоче бачити лише успіх, сказав Розін.

Посадовець Білого дому відповів на коментарі керівника естонської розвідки та заявив, що переговірники президента досягли «величезного прогресу» в переговорах щодо припинення війни в Україні.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін активно просуває наратив про нібито близьку перемогу у війні, стверджуючи, що Росія подолала санкції та перехопила стратегічну ініціативу на фронті. Як зазначає Пітер Померанцев у статті для Financial Times, Кремль робить ставку на створення відчуття «історичної приреченості» демократій у глобальному протистоянні із Заходом.