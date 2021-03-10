У селі на Вінниччині встановили пам'ятник Шевченку, колишня сільська влада довго пручалася

Раніше на цьому місці був монумент Леніна, з яким влада села довго не хотіла прощатися

Установити пам'ятник планували ще у 2018 році.

На Вінниччині у селі Війтівка Бершадського району місцеві активісти встановили пам'ятник Тарасу Шевченку до річниці його народження 9 березня.

Ініціатором створення скульптури є місцевий підприємець, колишній депутат Вінницької облради Володимир Зарічанський, повідомляє Голос України.

Над скульптурним зображенням працював народний художник України Сейфаддін Гурбанов.

Установити пам'ятник планували ще у 2018 році. Уже тоді його було доставлено в село. Урочисте відкриття планували на День Незалежності держави. Не сталося. Тодішній сільський голова не погоджувалася з тим, щоб пам'ятник поставили у центрі села на площі перед Будинком культури. Раніше на тому місці можна було бачити Леніна. Тоді голову села підтримала більшість депутатів. Нині вони вже не представляють владу.

«Урочисте відкриття пам'ятника попереду. Ще треба завершити оздоблення постаменту. Його облицюють гранітом. Матеріал замовили у Гайворонському кар'єрі, це у сусідній Кіровоградській області. Зробимо підсвітку скульптури. Підсвічуватися буде також приміщення Будинку культури – у двох кольорах, синьому і жовтому. Тому постать Тараса перебуватиме, ніби на фоні державного прапора. Коли завершать усі роботи, скличуть громаду на урочисте відкриття. Присутність постаті генія додаватиме односельцям сил і патріотизму», – розповів Володимир Зарічанс.

Упродовж дня народження Великого Тараса біля пам'ятника можна було бачити місцевих мешканців. Вони приносили квіти. Першим зробив це Володимир Зарічанський разом із дружиною.

Нагадаємо, 10 березня, роковини смерті українського поета, художника Тараса Шевченка. Він помер 160 років тому в Санкт-Петербурзі.