Сьогодні роковини смерті Тараса Шевченка. Що відомо про останні дні Кобзаря

Тарас Шевченко помер у 47-річному віці, наступного дня після свого дня народження

Сьогодні, 10 березня, роковини смерті українського поета, художника Тараса Шевченка. Він помер 160 років тому в Санкт-Петербурзі.

Тарас Шевченко помер у 47-річному віці, наступного дня після свого дня народження – 9 березня. За спогадами його близьких, майже всю ніч із 9 на 10 березня Шевченко просидів у ліжку, не маючи змоги лягти через сильний біль у грудях.

Напередодні, у суботу, 9 березня 1861 року, хворого Шевченка відвідав товариш Михайло Лазаревський і ще кілька друзів. Поет сказав Лазаревському, що навесні поїде в Україну, де йому точно стане краще.

Після безсонної ночі, 10 березня Шевченко хотів спуститися до майстерні, щоби домалювати незакінчену гравюру, але впав і помер. Викликаний Лазаревським лікар констатував смерть через хронічну хворобу – органічний розлад печінки та серця і водяну хворобу.

У той же день товариші домовилися перевезти тіло Шевченка в Україну, як просив він у «Заповіті» (1845 рік). У квітні 1861 року почалося перевезення тіла на батьківщину поета, і 22 травня 1861 року о 19:00 його поховали на Чернечій горі біля Канева.

Із нагоди 207-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка, 9 березня, по всій Україні і в світу відбулися урочисті заходи та церемонії покладання квітів до пам’ятника Шевченку. Володимир та Олена Зеленські поклали квіти до пам’ятника Кобзареві в Києві.

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