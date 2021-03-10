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    Сьогодні роковини смерті Тараса Шевченка. Що відомо про останні дні Кобзаря

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    Лікар констатував смерть Шевченка через хронічну хворобу - Сьогодні роковини смерті Тараса Шевченка. Що відомо про останні дні Кобзаря
    Лікар констатував смерть Шевченка через хронічну хворобу
    Фото з відкритих джерел

    Тарас Шевченко помер у 47-річному віці, наступного дня після свого дня народження

    Сьогодні, 10 березня, роковини смерті українського поета, художника Тараса Шевченка. Він помер 160 років тому в Санкт-Петербурзі.

    Тарас Шевченко помер у 47-річному віці, наступного дня після свого дня народження – 9 березня. За спогадами його близьких, майже всю ніч із 9 на 10 березня Шевченко просидів у ліжку, не маючи змоги лягти через сильний біль у грудях.

    Напередодні, у суботу, 9 березня 1861 року, хворого Шевченка відвідав товариш Михайло Лазаревський і ще кілька друзів. Поет сказав Лазаревському, що навесні поїде в Україну, де йому точно стане краще.

    Після безсонної ночі, 10 березня Шевченко хотів спуститися до майстерні, щоби домалювати незакінчену гравюру, але впав і помер. Викликаний Лазаревським лікар констатував смерть через хронічну хворобу – органічний розлад печінки та серця і водяну хворобу.

    У той же день товариші домовилися перевезти тіло Шевченка в Україну, як просив він у «Заповіті» (1845 рік). У квітні 1861 року почалося перевезення тіла на батьківщину поета, і 22 травня 1861 року о 19:00 його поховали на Чернечій горі біля Канева.

    Із нагоди 207-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка, 9 березня, по всій Україні і в світу відбулися урочисті заходи та церемонії покладання квітів до пам’ятника Шевченку. Володимир та Олена Зеленські поклали квіти до пам’ятника Кобзареві в Києві.

    Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко розповіла, Шевченко дає можливості українцям набратися не лише праведного гніву, але й надії, справедливості й правди.

    Священики з Прикарпаття записали відео, де акапельно заспівали та прочитали вірші поета. У Криму українські музиканти записали реп на вірш Шевченка.

    Посольство США в Україні нагадало про зв’язки Тараса Шевченка зі США та дружбу з афроамериканським актором Айорою Олдріджем.

    Теги: лікар смерть Тарас Шевченко письменник перевезення
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