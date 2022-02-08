  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Ізраїльські поліцейські застосували силу до чоловіка без захисної маски (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Інцидент відбувся на очах свідків - Ізраїльські поліцейські застосували силу до чоловіка без захисної маски (відео)
    Інцидент відбувся на очах свідків
    фото: скріншот з відео

    Жорстке затримання ізраїльтянина поліцією відбулося у місті Бней-Брак

    Співробітники поліції Ізраїлю нанесли тілесні ушкодження чоловікові у місті Бней-Браку під час жорсткого затримання. Про це повідомляє Telegram-канал «Голос Ізраїлю».

    Пізніше його у наручниках було доставлено у відділення поліції. Свідки повідомляють, що причиною затримання було те, що чоловік не вдягнув маску.

    Варто зазначити, що судячи із вбрання чоловіка, якого затримують поліцейські, на відео, опублікованому Telegram-каналом, він, ймовірно, належить до однієї з ортодоксальних релігійних течій іудаїзму. Деякі релігійні лідери ультраконсервативних течій цієї релігії досить скептично ставляться до як вакцинації, так і до протипандемійних обмежень, проте більшість представників релігійних спільнот країни все ж вакцинувалися проти Covid-19.

    Раніше повідомлялося, що Ізраїль, пори запровадження в країні щеплення громадян четвертою дозою вакцини, вийшов на перше місце за темпами зараження Covid-19.

    Як раніше повідомлялося, медична система Ізраїлю готується до надзвичайної ситуації

    Також повідомлялося, Ізраїль почне вакцинувати від Covid-19 шестимісячних дітей.

    До слова, в Ізраїлі, де вакцинують по четвертому колу, на початку січня був встановлений коронавірусний антирекорд.

    Також нещодавно стало відомо, що Ізраїль скасовує більшість коронавірусних обмежень.

    Читайте також:
    Теги: Ізраїль чоловік час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ізраїльські поліцейські застосували силу до чоловіка без захисної маски (відео)