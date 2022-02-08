Ізраїльські поліцейські застосували силу до чоловіка без захисної маски (відео)

Жорстке затримання ізраїльтянина поліцією відбулося у місті Бней-Брак

Співробітники поліції Ізраїлю нанесли тілесні ушкодження чоловікові у місті Бней-Браку під час жорсткого затримання. Про це повідомляє Telegram-канал «Голос Ізраїлю».

Пізніше його у наручниках було доставлено у відділення поліції. Свідки повідомляють, що причиною затримання було те, що чоловік не вдягнув маску.

Варто зазначити, що судячи із вбрання чоловіка, якого затримують поліцейські, на відео, опублікованому Telegram-каналом, він, ймовірно, належить до однієї з ортодоксальних релігійних течій іудаїзму. Деякі релігійні лідери ультраконсервативних течій цієї релігії досить скептично ставляться до як вакцинації, так і до протипандемійних обмежень, проте більшість представників релігійних спільнот країни все ж вакцинувалися проти Covid-19.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль, пори запровадження в країні щеплення громадян четвертою дозою вакцини, вийшов на перше місце за темпами зараження Covid-19.

Як раніше повідомлялося, медична система Ізраїлю готується до надзвичайної ситуації

Також повідомлялося, Ізраїль почне вакцинувати від Covid-19 шестимісячних дітей.

До слова, в Ізраїлі, де вакцинують по четвертому колу, на початку січня був встановлений коронавірусний антирекорд.

Також нещодавно стало відомо, що Ізраїль скасовує більшість коронавірусних обмежень.

Читайте також: