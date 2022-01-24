Вакцинований по четвертому колу Ізраїль вийшов на перше місце за темпами зараження Covid-19

За загальною кількістю випадків зараження з початку пандемії Ізраїль посідає 29 місце у світі

Станом на 24 січня понад пів мільйона ізраїльтян перебувають у активній фазі захворювання на коронавірус

Ізраїль, де вакцинують від Covid-19 по четвертому колу, вийшов на перше місце у світі за приростом нових випадків зараження коронавірусом на душу населення. Такі дані у понеділок, 24 січня, оприлюднив дослідницький центр Оксфордського університету. У звіті уточнюється, що йдеться про статистику за останні сім днів.

Видання vesty.co.il пояснює, що незважаючи на те, що за цим показником Ізраїль випереджають Фарерські острови (населення – менше 50 тис. осіб), все-таки єврейська держава виведена на перше місце, оскільки Фарери вважаються частиною Данії (автономний регіон, що входить до складу Королівства Данія).

Слідом за Ізраїлем йдуть Андорра, Франція, Словенія, Португалія, Сейшельські острови, Сан-Марино, Гібралтар, Гренландія, Ісландія, Мальдіви та Бельгія.

За даними ресурсу Worldometers, що веде моніторинг ситуації з Covid-19, за загальною кількістю випадків зараження з початку пандемії Ізраїль посідає 29 місце у світі, перебуваючи між Португалією та Японією. На ранок 24 січня цей показник досяг 2,3 млн. Очолюють список США, Індія, Бразилія,

Разом з тим за кількістю смертей Ізраїль займає лише 64 місце у світі (8447 летальних випадків). Це, наприклад, майже вдвічі менше, ніж у Швеції, яка знаходиться набагато нижче Ізраїлю за кількістю випадків зараження. У Чехії, де населення можна порівняти з ізраїльським, зареєстровано 12,8 тис. смертей. За кількістю померлих на 1 млн населення Ізраїль посідає 89 у світі, тоді як Швеція – 55, а Чехія – восьме.

Станом на 24 січня понад пів мільйона ізраїльтян перебувають у активній фазі захворювання на коронавірус. Паралельно знижуються темпи вакцинації. За добу 23 січня першу дозу отримали лише 1038 осіб, а днем раніше, у суботу, 22 січня – 303. Дуже низькі темпи вакцинації відзначаються у дітей.

Як раніше повідомлялося, медична система Ізраїлю готується до надзвичайної ситуації

Також повідомлялося, Ізраїль почне вакцинувати від Covid-19 шестимісячних дітей.

До слова, в Ізраїлі, де вакцинують по четвертому колу, на початку січня був встановлений коронавірусний антирекорд.