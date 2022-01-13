Медична система Ізраїлю готується до надзвичайної ситуації

У відділеннях коронавірусу збільшується кількість тяжкохворих, а медперсоналу стає менше

У міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю стривожені збільшенням навантажень на медичну систему через випадки коронавірусу при різкому зменшенні медперсоналу. Гендиректор Міністерства охорони здоров'я проф. Нахман Аш планує найближчими днями звернутися до голів лікарень із проханням скоротити до мінімуму всі планові операції та інші процедури, що не належать до невідкладних, повідомляє радіостанція «КАН Решет-бет».

У повідомленні зазначається, що у МОЗ стурбовані ситуацією, при якій у відділеннях коронавірусу збільшується кількість тяжкохворих, а медперсоналу стає менше через зараження та карантин.

За даними мінохоронздоров'я, наразі 4897 тис. медпрацівників, у тому числі 690 лікарів та 1282 медсестри, не працюють через хворобу чи карантин. Нестача персоналу драматичним чином позначається на роботі всієї системи охорони здоров'я, але особливо – лікарень. Ситуація посилюється ще й тим, що паралельно з коронавірусом фіксується спалах сезонного грипу, який також збільшує навантаження на стаціонари.

Число тяжкохворих постійно збільшується.

Як раніше стало відомо, Ізраїль почне вакцинувати від Covid шестимісячних дітей.

Нагадаємо, що не так давно уряд Ізраїлю ввів обов'язкову вакцинацію вже четвертою дозою вакцини від коронавірусу. Насамперед її отримають медики і громадяни старше за 60 років. Такий крок мав би підвищити кількість антитіл в крові в п'ять разів, заявляє уряд, посилаючись на клінічні дослідження. До того ж інші попередні дослідження, проведені в Ізраїлі, показали, що ефективність вакцини знижується через три-чотири місяці.