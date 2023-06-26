Головна Новини
search button user button menu button

Як зараз виглядає Каховське водосховище? У мережі з'явилися нові фото

Діана Гасюк
glavcom.ua
Як зараз виглядає Каховське водосховище? У мережі з'явилися нові фото
Каховське водосховище перетворилося на пустелю
фото: «Грунт»

Вода відійшла від берега приблизно на півтора кілометра

У мережі показали, який вигляд сьогодні має Каховське водосховище після підриву російськими окупантами греблі місцевої електростанції. Колишнє «море» стало пустелею, його дно вже практично повністю висохло. Про це повідомляє видання «Грунт».

Зазначається. що вода відійшла від берега приблизно на півтора кілометра. І поки одні громади борються з наслідками підтоплення, інші матимуть проблеми з водопостачанням.

«Тим часом на протилежному березі, за 12-15 кілометрів розташовані позиції російських військових», – йдеться у повідомленні.

6 фото
На весь екран

Раніше разючу світлину та відео Каховського водосховища опублікував херсонський журналіст Сергій Нікітенко. На кадрах видно, що на місці ГЕС утворилася пустеля. Куди не кинь оком – засохла і вкрита тріщинами земля. Також видніються пеньки. Це зрубані дерева колишнього колгоспного саду. 

Як відомо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.

Уся акваторія нижче Каховської дамби не придатна для використання. Забруднена вода може призвести до спалахів гострих кишкових інфекційних хвороб: через підрив ГЕС забруднення Дніпра перевищує норму у 28 тис. разів.

У Херсонській області на правому березі Дніпра після підриву росіянами Каховської ГЕС залишаються підтопленими два населені пункти та 17 населених пунктів на тимчасово захопленій території. 

До слова, Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, у якій визнала РФ винною у скоєнні злочину екоциду шляхом підриву Каховської ГЕС. 

Читайте також: Каховська ГЕС, чи є шанс на відновлення? Академік Ландау пояснює наслідки найбільшої техногенної катастрофи XXI століття
Теги: окупанти журналіст Каховська ГЕС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хорєв: «У найгіршому випадку ми матимемо на дні водосховища річку шириною у 300 м»
«Вода з охолоджувача випаровується». Ексзаступник міністра довкілля розповів про ситуацію на ЗАЕС
6 червня, 21:50
Понад два мільйона підписників акторки побачили трагедію на півдні України
Акторка Шеннен Доерті зворушила фанатів світлиною собаки з затопленої Херсонщини
12 червня, 10:44
Ворожа ДРГ намагалася перетнути кордон в районі населеного пункту Зелене Харківської області
Російські диверсанти намагалася прорватися в одну із областей України
30 травня, 20:05
Триває 467-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України
Таємний проєкт розвідки завдав ворогу збитків на понад $700 млн
5 червня, 10:24
82 роки тому тисячі українкців постраждали через підрив греблі
Історія повертається: як окупанти скопіювали злочин Сталіна, підірвавши греблю у Каховці
6 червня, 11:26
Ракетна атака на Кривий Ріг, 13 червня 2023 року
Росія пояснила, навіщо вдарила по житловому будинку в Кривому Розі
13 червня, 15:56
Система дистанційного мінування «Земледелие»
Ворог почав використовувати нові системи, щоб стримати наступ ЗСУ – Defence Express
15 червня, 15:58
Українські воїни вибивають росіян із окупованих територій
ЗСУ потужно вдарили по базі окупантів у Бердянську
22 червня, 08:27
Противник випустив 235 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів» та авіації
Росіяни обстріляли Херсонщину: є постраждалі
Вчора, 09:32

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
94K
Незавершений переворот в Росії. Перші підсумки
42K
Перетворилося на пустелю: який вигляд має зараз Каховське водосховище
31K
ДТП з випускниками та нетверезим водієм-поліцейським: три дівчини загинули (оновлено)
13K
Жорстока сутичка працівників СБУ на Закарпатті: у бійці постраждав генерал
13K
Слабкість Путіна та хабар Пригожину: заколот у Росії на обкладинках світових ЗМІ (фото)
13K
Це має бути в аптечках жителів 50-кілометрової зони навколо ЗАЕС – поради МОЗ

Новини

Як зараз виглядає Каховське водосховище? У мережі з'явилися нові фото
Сьогодні, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
Сьогодні, 07:06
На Україну насувається циклон: синоптики розповіли, як зміниться погода
Сьогодні, 05:47
Аналітики ISW розповіли, чи вплинув бунт Пригожина на дії військ РФ в Україні
Сьогодні, 04:30
26 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:00
В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
Сьогодні, 00:03

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту