Як зараз виглядає Каховське водосховище? У мережі з'явилися нові фото

Вода відійшла від берега приблизно на півтора кілометра

У мережі показали, який вигляд сьогодні має Каховське водосховище після підриву російськими окупантами греблі місцевої електростанції. Колишнє «море» стало пустелею, його дно вже практично повністю висохло. Про це повідомляє видання «Грунт».

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Зазначається. що вода відійшла від берега приблизно на півтора кілометра. І поки одні громади борються з наслідками підтоплення, інші матимуть проблеми з водопостачанням.

«Тим часом на протилежному березі, за 12-15 кілометрів розташовані позиції російських військових», – йдеться у повідомленні.

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Раніше разючу світлину та відео Каховського водосховища опублікував херсонський журналіст Сергій Нікітенко. На кадрах видно, що на місці ГЕС утворилася пустеля. Куди не кинь оком – засохла і вкрита тріщинами земля. Також видніються пеньки. Це зрубані дерева колишнього колгоспного саду.

Як відомо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.

Уся акваторія нижче Каховської дамби не придатна для використання. Забруднена вода може призвести до спалахів гострих кишкових інфекційних хвороб: через підрив ГЕС забруднення Дніпра перевищує норму у 28 тис. разів.

У Херсонській області на правому березі Дніпра після підриву росіянами Каховської ГЕС залишаються підтопленими два населені пункти та 17 населених пунктів на тимчасово захопленій території.

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До слова, Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, у якій визнала РФ винною у скоєнні злочину екоциду шляхом підриву Каховської ГЕС.