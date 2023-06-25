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Трагедія на Херсонщині: яка наразі ситуація у затопленій області

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Трагедія на Херсонщині: яка наразі ситуація у затопленій області
У Херсонській області продовжують відкачувати воду з затоплених приміщень
фото з відкритих джерел

Рівень води поступово знижується: працюють рятувальники, фахівці водо- й газопостачання та вибухотехніки

У Херсонській області на правому березі Дніпра після підриву росіянами Каховської ГЕС залишаються підтопленими два населені пункти та 17 населених пунктів на тимчасово захопленій території. Про це повідомляє ДСНС.

«На річці Дніпро у створі поста «Херсон», спостерігається поступове зниження рівня води та перевищує норму на 3 см (з початку доби рівень знизився на 3 см). На Каховському водосховищі у створі поста «Нікополь» по причині втрати гідравлічного зв’язку з основною частиною водосховища, подальші спостереження у створі поста неможливі», – ідеться в повідомленні.

Загалом по Херсонській області евакуйовані 2 тис. 783 особи (зокрема 309 дітей та 80 маломобільних осіб) та 284 тварини. Розгорнуто роботу 14 евакуаційних пунктів.

Вибухотехніки перевірили майже 620 га території на Херсонщині після підтоплення, знешкодили ще 76 вибухонебезпечних предметів.

«На ранок 25 червня середній рівень води становить 33 см. І це дозволяє нам продовжувати відновлювальні роботи», – повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Херсонводоканал» розпочав дезінфекцію водопровідної мережі у Корабельному мікрорайоні. Фахівці відібрали проби води та відправили на лабораторне дослідження. Крім цього, працівники комунального підприємства продовжують відкачувати воду з затоплених приміщень та лагодити обладнання.

Також «Херсонгаз» перевіряє герметичність газопроводів, є позитивний результат у 51 багатоповерхівці в центральній частині Корабельного мікрорайону.

Окрім того, із Корабельного мікрорайону вивезли майже 190 т сміття.

Триває прибирання у Калинівській та Тягинській громадах. У Калинівській громаді розмінували п'ять будинків.

«Незабаром в населених пунктах мають завершити прибирання. І ми розпочнемо наступний етап відновлювальних робіт», – зауважив Прокудін.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.

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Теги: Херсонщина Херсон Каховська ГЕС

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