Трагедія на Херсонщині: яка наразі ситуація у затопленій області

У Херсонській області продовжують відкачувати воду з затоплених приміщень

Рівень води поступово знижується: працюють рятувальники, фахівці водо- й газопостачання та вибухотехніки

У Херсонській області на правому березі Дніпра після підриву росіянами Каховської ГЕС залишаються підтопленими два населені пункти та 17 населених пунктів на тимчасово захопленій території. Про це повідомляє ДСНС.

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«На річці Дніпро у створі поста «Херсон», спостерігається поступове зниження рівня води та перевищує норму на 3 см (з початку доби рівень знизився на 3 см). На Каховському водосховищі у створі поста «Нікополь» по причині втрати гідравлічного зв’язку з основною частиною водосховища, подальші спостереження у створі поста неможливі», – ідеться в повідомленні.

Загалом по Херсонській області евакуйовані 2 тис. 783 особи (зокрема 309 дітей та 80 маломобільних осіб) та 284 тварини. Розгорнуто роботу 14 евакуаційних пунктів.

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Вибухотехніки перевірили майже 620 га території на Херсонщині після підтоплення, знешкодили ще 76 вибухонебезпечних предметів.

«На ранок 25 червня середній рівень води становить 33 см. І це дозволяє нам продовжувати відновлювальні роботи», – повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Херсонводоканал» розпочав дезінфекцію водопровідної мережі у Корабельному мікрорайоні. Фахівці відібрали проби води та відправили на лабораторне дослідження. Крім цього, працівники комунального підприємства продовжують відкачувати воду з затоплених приміщень та лагодити обладнання.

Також «Херсонгаз» перевіряє герметичність газопроводів, є позитивний результат у 51 багатоповерхівці в центральній частині Корабельного мікрорайону.

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Окрім того, із Корабельного мікрорайону вивезли майже 190 т сміття.

Триває прибирання у Калинівській та Тягинській громадах. У Калинівській громаді розмінували п'ять будинків.

«Незабаром в населених пунктах мають завершити прибирання. І ми розпочнемо наступний етап відновлювальних робіт», – зауважив Прокудін.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.