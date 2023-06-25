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Перетворилося на пустелю: який вигляд має зараз Каховське водосховище

Надія Карбунар
glavcom.ua
Перетворилося на пустелю: який вигляд має зараз Каховське водосховище
На місці ГЕС утворилася пустеля
фото з відкритих джерел

Залишилася лише вкрита тріщинами земля

Каховське водосховище після підриву окупантами ГЕС перетворилося на пустелю. Разючу світлину та відео опублікував херсонський журналіст Сергій Нікітенко.

На кадрах видно, що на місці ГЕС утворилася пустеля. Куди не кинь оком – засохла і вкрита тріщинами земля.

Нагадаємо, у Херсонській області на правому березі Дніпра після підриву росіянами Каховської ГЕС залишаються підтопленими два населені пункти та 17 населених пунктів на тимчасово захопленій території. 

Як відомо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.

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Теги: окупанти катастрофа земля Херсонщина журналіст відео Каховська ГЕС

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