Перетворилося на пустелю: який вигляд має зараз Каховське водосховище
Залишилася лише вкрита тріщинами земля
Каховське водосховище після підриву окупантами ГЕС перетворилося на пустелю. Разючу світлину та відео опублікував херсонський журналіст Сергій Нікітенко.
На кадрах видно, що на місці ГЕС утворилася пустеля. Куди не кинь оком – засохла і вкрита тріщинами земля.
Нагадаємо, у Херсонській області на правому березі Дніпра після підриву росіянами Каховської ГЕС залишаються підтопленими два населені пункти та 17 населених пунктів на тимчасово захопленій території.
Як відомо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.
Читайте також:
- Ексзаступник міністра довкілля Михайло Хорєв: Це катастрофа. На величезній території Півдня не буде нічого рости
- Каховська ГЕС, чи є шанс на відновлення? Академік Ландау пояснює наслідки найбільшої техногенної катастрофи XXI століття
- «Найстрашніше тільки починається». Затоплена Херсонщина виходить на друге коло пекла
Коментарі — 0