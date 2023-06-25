Перетворилося на пустелю: який вигляд має зараз Каховське водосховище

Залишилася лише вкрита тріщинами земля

Каховське водосховище після підриву окупантами ГЕС перетворилося на пустелю. Разючу світлину та відео опублікував херсонський журналіст Сергій Нікітенко.

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На кадрах видно, що на місці ГЕС утворилася пустеля. Куди не кинь оком – засохла і вкрита тріщинами земля.

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Нагадаємо, у Херсонській області на правому березі Дніпра після підриву росіянами Каховської ГЕС залишаються підтопленими два населені пункти та 17 населених пунктів на тимчасово захопленій території.

Як відомо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.