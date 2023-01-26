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Які танки надасть США Україні: стали відомі нові деталі

Ірина Глотова
glavcom.ua
Які танки надасть США Україні: стали відомі нові деталі
Стало відомо які танки отримає Україна від США
www.military.com

З танків Abrams приберуть секретну броню, яка використовується американськими військовослужбовцями

Стало відомо, які саме танки Abrams отримає Україна від США. Йдеться про більш сучасну модифікація танку – M1A2, а не в старішу його версію A1. Про це повідомляє сайт Politico, з посиланням на власні джерела.

Йдеться про те, що ці танки мають досконалішу оптику і систему управління, що забезпечує більш точне наведення. «Зовнішньо він дещо схожий на A1, A2 має перероблений бойовий модуль командира з покращеною оптикою для наведення та незалежний тепловізор, який дозволяє командиру самостійно сканувати цілі у будь-яких погодних та бойових умовах», – пише видання.

Оскільки федеральна політика забороняє експортувати Abrams із засекреченими комплектами броні, які використовують збройні сили США, і які включають збіднений уран. США позбавляють танки цього секретного «рецепту» броні перед тим, як продавати їх іншим країнам

Нагадаємо, процес передачі американських танків M1 Abrams Україні може тривати декілька місяців. Але невдовзі розпочнеться навчання військових і бригад технічного обслуговування.  У Білому домі повідомили, що бойові  машини «дуже складні» в управлінні.

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Теги: танки Україна навчання українці машини політика

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