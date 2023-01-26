Які танки надасть США Україні: стали відомі нові деталі

З танків Abrams приберуть секретну броню, яка використовується американськими військовослужбовцями

Стало відомо, які саме танки Abrams отримає Україна від США. Йдеться про більш сучасну модифікація танку – M1A2, а не в старішу його версію A1. Про це повідомляє сайт Politico, з посиланням на власні джерела.

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Йдеться про те, що ці танки мають досконалішу оптику і систему управління, що забезпечує більш точне наведення. «Зовнішньо він дещо схожий на A1, A2 має перероблений бойовий модуль командира з покращеною оптикою для наведення та незалежний тепловізор, який дозволяє командиру самостійно сканувати цілі у будь-яких погодних та бойових умовах», – пише видання.

Оскільки федеральна політика забороняє експортувати Abrams із засекреченими комплектами броні, які використовують збройні сили США, і які включають збіднений уран. США позбавляють танки цього секретного «рецепту» броні перед тим, як продавати їх іншим країнам

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Нагадаємо, процес передачі американських танків M1 Abrams Україні може тривати декілька місяців. Але невдовзі розпочнеться навчання військових і бригад технічного обслуговування. У Білому домі повідомили, що бойові машини «дуже складні» в управлінні.