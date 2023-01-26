Раніше, ніж здавалось: українці можуть приступити до навчань на Abrams за кілька тижнів

У Білому домі оптимістично оцінюють терміни, які знадобляться Пентагону для того, аби спланувати та розпочати тренування українських танкістів

Програми навчання українців на американських танках M1 Abrams, ймовірно, стартуватимуть вже у найближчі тижні. Такий висновок можна зробити із заяви координатора з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі. За його словами, які цитує CNN, рішення надати Україні передові західні танкові системи було як дипломатичним, так і військовим зусиллям.

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«У сьогоднішні оголошення було багато дипломатії… Рішення, яке ви бачили сьогодні як Німеччиною, так і Сполученими Штатами, готувалося кілька тижнів у ході багатьох, багатьох обговорень», — сказав Кірбі. Він наголосив на тому, що Пентагону знадобляться «тижні, а не місяці», щоб завершити план навчання для танків M1 Abrams і розпочати його реалізацію. Водночас він підкреслив, що закупівля танків і завершення такої підготовки може зайняти місяці.

Також Джон Кірбі прокоментував питання щодо планів США відповісти на прохання Києва надати західні винищувачі. Без зайвих подробиць, координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому відповів, що не дивується намірам українців шукати додаткові можливості.

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«Ми ведемо постійні дискусії з українцями щодо їхніх можливостей, і, як я вже казав, ми розвиваємо їх у міру того, як змінюються умови. Не можна звинувачувати українців у тому, що вони хочуть все більше і більше систем», – сказав Кірбі.

Як вже повідомлялося, у середу президент США Джо Байден заявив про те, що Сполучені Штати передадуть Україні 31 одиницю бойових танків Abrams M1. Хоча до того йшлося лише про 10 одиниць техніки, а ще раніше (три тижні тому) можливість передачі Abrams взагалі виключалася.