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Раніше, ніж здавалось: українці можуть приступити до навчань на Abrams за кілька тижнів

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Раніше, ніж здавалось: українці можуть приступити до навчань на Abrams за кілька тижнів
фото wikimedia.org

У Білому домі оптимістично оцінюють терміни, які знадобляться Пентагону для того, аби спланувати та розпочати тренування українських танкістів

Програми навчання українців на американських танках M1 Abrams, ймовірно, стартуватимуть вже у найближчі тижні. Такий висновок можна зробити із заяви координатора з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі. За його словами, які цитує CNN, рішення надати Україні передові західні танкові системи було як дипломатичним, так і військовим зусиллям.

«У сьогоднішні оголошення було багато дипломатії… Рішення, яке ви бачили сьогодні як Німеччиною, так і Сполученими Штатами, готувалося кілька тижнів у ході багатьох, багатьох обговорень», — сказав Кірбі. Він наголосив на тому, що Пентагону знадобляться «тижні, а не місяці», щоб завершити план навчання для танків M1 Abrams і розпочати його реалізацію. Водночас він підкреслив, що закупівля танків і завершення такої підготовки може зайняти місяці.

Також Джон Кірбі прокоментував питання щодо планів США відповісти на прохання Києва надати західні винищувачі. Без зайвих подробиць, координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому відповів, що не дивується намірам українців шукати додаткові можливості.

«Ми ведемо постійні дискусії з українцями щодо їхніх можливостей, і, як я вже казав, ми розвиваємо їх у міру того, як змінюються умови. Не можна звинувачувати українців у тому, що вони хочуть все більше і більше систем», – сказав Кірбі.

Як вже повідомлялося, у середу президент США Джо Байден заявив про те, що Сполучені Штати передадуть Україні 31 одиницю бойових танків Abrams M1. Хоча до того йшлося лише про 10 одиниць техніки, а ще раніше (три тижні тому) можливість передачі Abrams взагалі виключалася.

M1 Abrams – це основний бойовий американський танк, що серійно випускається з 1980 року. Він стоїть на озброєнні армії та морської піхоти США, а також Збройних сил Єгипту, Австралії, Марокко та ряду близькосхідних держав.
Теги: США танки навчання літак Україна допомога ЗСУ

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