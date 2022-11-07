Британія згодна з українцями: Росія має заплатити за все, – посол 

Велика Британія збирається провести конференцію з відбудови України

Велика Британія вважає, що держава-терористка РФ має заплатити за руйнування, яких завдала в Україні. Тож потрібно працювати і знайти механізми, як відібрати в країни-агресорки кошти на відновлення. Відтак Лондон готує захід для обговорення відбудови України орієнтовно на травень-червень. Загалом ідея таких конференцій належала саме Британії. Про це нагадав у розмові з «Главкомом» посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Вадим Пристайко.

«Готуються конкретні, у тому числі фінансові, пропозиції. Багато компаній вже звертаються до нас і висловлюють готовність брати участь у відновленні. І до речі, не тільки британські, а й міжнародні, які працюють у Лондон-сіті. Існує безліч ініціатив, конференцій, які тут проводяться. Але для цього потрібен механізм, який має бути доведеним до розумного кінця», – розповів Пристайко.

Наразі Британія перша виступила, забезпечивши всю потребу України в генераторах на необхідний термін. Робота над питаннями електрогенерації триває. Щодо того, за відбудову якого регіону України хотіла б взятися Британія, то британці були одними з перших, хто погодився взяти Київську область.

«Вони кажуть, що насправді краще всю Україну відновлювати, ніж окремо по областях. Ми жартуємо, чи не призведе це до того, що по Київській області доведеться їздити лівою стороною, на британський манер», – жартує посол.

Нагадаємо, новий прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак скоро може відвідати Україну.

Крім того, влада Великої Британії розуміє, що російські брудні гроші становлять загрозу для держави. Протягом останніх років було досягнуто значних успіхів у боротьбі з російськими корупційними грошима, а також уряд Британії веде роботу щодо передачі арештованих російським активів Україні.