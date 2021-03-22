Єрмак поскаржився на Росію послам G7

Єрмак зустрівся з послами країн G7 та ЄС і закликав їх підтримати Україну в її прагненні повернутися до режиму припинення вогню на Донбасі

«Великої сімки»

Голова Офісу президента Андрій Єрмак провів відеоконференцію з послами країн(G7) і ЄС. В ході зустрічі Єрмак поскаржився послам на Російську Федерацію через відмову від термінового засідання Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Ключова увага під час зустрічі була приділена безпековій ситуації на Донбасі та переговорам щодо мирного врегулювання. Андрій Єрмак поінформував послів про підсумки відеоконференції політичних радників лідерів держав «Нормандської четвірки», яка відбулася 18 березня.

Попри активні зусилля України з відновлення режиму припинення вогню від 27 липня 2020 року російська сторона не підтримала українські ініціативи та відмовилася від проведення позачергового засідання робочої групи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи, що пропонувала українська сторона. При цьому керівник Офісу Президента подякував за конструктивну позицію представникам Франції та Німеччини.

«Встановлення та суворе забезпечення сталого й всеосяжного режиму припинення вогню є запорукою виконання всіх важливих домовленостей, досягнутих лідерами Нормандського формату, і ключовим пунктом Мінських домовленостей. Тому насамперед має бути забезпечено режим припинення вогню», – зазначив він.

За словами Андрія Єрмака, українська сторона готова у будь-який час до проведення подальших дискусій у будь-якому форматі для ухвалення конкретних рішень і повернення до забезпечення безумовного режиму припинення вогню, щоб потім рухатися далі до встановлення миру на Донбасі.

Він поінформував послів про створення в Україні Центру з протидії дезінформації, який незабаром розпочне роботу на базі Ради національної безпеки і оборони.

Було відзначено, що започаткування Центру стане першим кроком у реалізації ініціативи Президента України Володимира Зеленського зі створення у Києві штаб-квартири міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді.

Андрій Єрмак висловив сподівання на продовження активної співпраці з країнами G7, а також партнерами України в ЄС і НАТО в питанні протидії дезінформації та пропаганді.

Як відомо, заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що не існує жодного нового мирного плану з урегулювання конфлікту на Донбасі, про який говорять у Києві.

Раніше українська делегація призупинила переговори політичної підгрупи при Тристоронній контактній групі через присутність на засіданні запрошеної росіянами розшукуваної в Україні терористки Маї Пирогової.

Також Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) запропонувала почати процес «гуманітарного розмінування» на Донбасі напередодні Великодніх свят.

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