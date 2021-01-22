Україна перенесла зустріч радників нормандського формату через Єрмака

Глава Офісу президента Андрій Єрмак сьогодні перебуває з робочою поїздкою у Харкові

Зустріч відбудеться наступного тижня

Зустріч радників нормандського формату щодо врегулювання на Донбасі може відбутись наступного тижня. Сьогоднішню відеоконференцію було перенесено з ініціативи України, адже керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який є головним модератором від України на таких зустрічах, перебуває у Харкові.

Про це розповів Михайло Подоляк - радник голови Офісу президента Андрія Єрмака.

«Попередньо - переговори радників відбудуться 27 січня, зміст - плановий, погоджений на попередній зустрічі», - повідомив Подоляк.

Відзначимо, раніше він розповів, що зустріч довелося перенести, оскільки Єрмак знаходиться в Харкові, де вчора сталася трагедія в нелегальному будинку пристарілих. Там в результаті пожежі загинули 15 осіб. У зв'язку з поїздкою Офіс президента переніс заплановані на сьогодні переговори.

Попередня зустріч політичних радників лідерів Нормандської четвірки тривала понад шість годин.

Раніше Єрмак заявив, що нормандська зустріч потрібна для затвердження плану виконання «Мінська».

Також він розповів, що Україна наполегливо виконує свої зобов'язання й чекає від російської сторони такого ж повного виконання досягнутих лідерами «Нормандського формату» домовленостей.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Нормандія й Мінськ – одні з найменш прогнозованих політичних процесів.

Джерело: РБК-Україна