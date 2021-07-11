ЄС оприлюднив статистику побічних ефектів від ковід-вакцин

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) опублікувало попередній звіт про побічні ефекти після вакцинації. Досліджували дію препаратів, схвалених в Євросоюзі.

Фахівці ЕМА виявили можливий зв'язок препаратів Comirnaty від розробників Pfizer / BioNTech і Spikevax від Moderna з дуже рідкісними проявами запальних процесів в серці – міокардиту і перикардиту.

Симптоми цих захворювань: задишка, прискорене серцебиття і болі в грудній клітці.

На 177 млн введених в ЄС доз препарату Pfizer припадає 145 випадків міокардиту і 138 випадків перикардиту (або 3,2 випадку обох захворювань на мільйон щеплених при розрахунку, що один пацієнт отримує дві дози).

На 20 млн доз препарату Moderna припало до 19 випадків кожного захворювання (або 3,8 випадку на мільйон).

З 18 млн введених доз вакцини Janssen від Johnson & Johnson у трьох щеплених виявили підвищення проникності капілярів. Двоє з них померли. Цей препарат вимагає лише одного уколу.