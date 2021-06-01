МОЗ терміново зареєстрував вакцину AstraZeneca, вироблену в ЄС

До 6 червня в Україну прибудуть 705 тисяч доз препарату

Міністерство охорони здоров’я України напередодні зареєструвало вакцину проти Covid-19 AstraZeneca, виготовлену у Європейському Союзі, для екстреного медичного застосування. Цей препарат розробив Оксфордський університет та британсько-шведська компанія AstraZeneca. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Там зазначають, що вакцину AstraZeneca для екстреного застосування вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз, Індія та Канада.

У відомстві також наголошують, що в Україні діє закон, який спрощує процедуру реєстрації вакцин проти коронавірусу та скорочує її до п’яти днів.

У МОЗ очікують, що вже до кінця тижня, тобто до 6 червня, в межах глобальної ініціативи Covax до України прибуде 705 600 доз вакцини AstraZeneca.

Цим препаратом будуть щеплювати другою дозою тих, в кого вже пройшов інтервал 12 тижнів після першого щеплення. Зокрема, медиків і працівників закладів охорони здоров’я, учасників операції Об'єднаних сил, соціальних працівників, священнослужителів.

Також цю вакцину будуть колоти співробітникам Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки та людям віком від 65 років. Другу дозу вакцини гарантовано отримають люди, які вакцинувалися залишковими дозами або громадські діячі.

Додамо, що міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прогнозує послаблення карантинних обмежень на літній період.

Раніше повідомлялося, що у червні в Україну прибуде кількасот тисяч доз вакцин Pfizer та AstraZeneca.

До слова, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу. Центр працюватиме щовихідні з 10 до 18.