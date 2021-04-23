ЄС розчарований позицією Росії на переговорах з Україною

Росія відмовляється брати участь в обговоренні щодо поновлення зобов'язань з припинення вогню.

Європейський Союз розчарований відсутністю у Росії політичної волі щодо прогресу на переговорах з врегулювання конфлікту на Сході України. Про це йдеться у заяві ЄС, виголошеній під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ.

«Ми шкодуємо, що відсутність політичної волі в одного з учасників продовжує перешкоджати будь-яким значущим обговоренням. Розчаровує те, що Росія відмовляється брати участь в обговоренні щодо поновлення зобов'язань з припинення вогню, і що, попри готовність, яку неодноразово демонструвала Україна, досі немає згоди щодо запровадження нових ділянок розведення, 19 нових зон розмінування або щодо повноцінної роботи КПВВ у Золотому та Щасті«, - йдеться у заяві.

У Євросоюзі закликали Росію взяти на себе свою відповідальність як учасника ТКГ та сторони Мінських домовленостей, як і зобов'язання у рамках «нормандської четвірки« та виконувати положення, щодо яких вона зобов’язалася.

Європейський Союз засудив усі спроби нав'язати російські закони та норми населенню тимчасово окупованого Криму та на частині Донбасу. ЄС занепокоєний через видання Росією паспортів жителям ОРДЛО, як і повідомленнями щодо можливості використання військової сили Росією для захисту таких громадян.