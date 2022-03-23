Банкова прокоментувала заяву РФ про розрахунки за газ у рублях

Подоляк: «Путін заявив про переведення розрахунків за газ у рублі й відмову від $/€, що спровокує операційні провали»

Подоляк: «РФ відкрила антиєвропейський фронт»

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав переведення в Росії розрахунків за газ у рублі та відмову від валюти ще одним кроком до ескалації. Про це Подоляк написав у Твіттері.

«РФ відкрила антиєвропейський фронт. Фінансовий. Путін заявив про переведення розрахунків за газ у рублі й відмову від $/€, що спровокує операційні провали, тиск на громадську думку. Це другий крок до ескалації. Перший – погрози ударами по єврологістичних центрах за допомогу Україні», – написав Подоляк у твіттері.

Як повідомлялося, 23 березня президент Росії Володимир Путін на нараді з урядом прийняв рішення про переведення оплати за постачання російського газу на експорт до недружніх країн у російські рублі й доручив ЦБ та уряду за тиждень визначити порядок операцій із купівлі рублів на внутрішньому ринку РФ покупцями російського газу.

Нагадаємо, у світі злетіли ціни на газ після заяв Росії про оплату в рублях. Нагадаємо, Путін вирішив перевести оплати за постачання російського газу на експорт у «недружні країни» на російські рублі.