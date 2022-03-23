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    Події в Україні

    Банкова прокоментувала заяву РФ про розрахунки за газ у рублях

    Подоляк: &laquo;Путін заявив про переведення розрахунків за газ у рублі й відмову від $/&euro;, що спровокує операційні провали&raquo; - Банкова прокоментувала заяву РФ про розрахунки за газ у рублях
    Подоляк: «Путін заявив про переведення розрахунків за газ у рублі й відмову від $/€, що спровокує операційні провали»
    фото: Офіс президента

    Подоляк: «РФ відкрила антиєвропейський фронт»

    Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав переведення в Росії розрахунків за газ у рублі та відмову від валюти ще одним кроком до ескалації. Про це Подоляк написав у Твіттері.

    «РФ відкрила антиєвропейський фронт. Фінансовий. Путін заявив про переведення розрахунків за газ у рублі й відмову від $/€, що спровокує операційні провали, тиск на громадську думку. Це другий крок до ескалації. Перший – погрози ударами по єврологістичних центрах за допомогу Україні», – написав Подоляк у твіттері.

    Як повідомлялося, 23 березня президент Росії Володимир Путін на нараді з урядом прийняв рішення про переведення оплати за постачання російського газу на експорт до недружніх країн у російські рублі й доручив ЦБ та уряду за тиждень визначити порядок операцій із купівлі рублів на внутрішньому ринку РФ покупцями російського газу.

    Нагадаємо, у світі злетіли ціни на газ після заяв Росії про оплату в рублях. Нагадаємо, Путін вирішив перевести оплати за постачання російського газу на експорт у «недружні країни» на російські рублі.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Михайло Подоляк #stoprussia
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    Банкова прокоментувала заяву РФ про розрахунки за газ у рублях