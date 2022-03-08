ЄС відмовляється від російського палива та обіцяє приєднати Україну до своєї енергомережі

У планах є приєднання України до енергомережі Європейського Союзу

Євросоюз відмовляється від російського пального та обіцяє приєднати Україну до своєї енергомережі. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Усі країни ЄС будуть зобов'язані щороку до 1 жовтня заповнювати свої газосховища щонайменше на 90%.

Готують план повної відмови від вугілля, нафти та газу з Росії до 2030 року та план зі скорочення залежності від постачання газу з РФ на 67% вже до кінця 2022 року.

Також у ЄС заявили, що планують приєднати Україну до енергомережі Європейського Союзу найближчим часом.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 8 березня виступив із терміновою заявою. Він оголосив, що Сполучені Штати запроваджують заборону на імпорт російської нафти та газу до США через війну в Україні.