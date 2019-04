Єврокомісар Хан закликав Зеленського продовжити боротьбу з корупцією

Єврокомісар Хан запевнив, що робитиме все можливе задля підтримки України

Європейський комісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Хан привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах Президента України і закликав продовжувати реформи та боротьбу з корупцією.

Про це він написав у Twitter.

«Вітаю український народ з демонстрацією демократичної зрілості, а обраного президента Володимира Зеленського з перемогою. Цей результат дає потужний мандат для більш енергійної боротьби з корупцією та звільнення держави від олігархічного контролю», - наголосив Хан.

За словами єврокомісара, процес реформ та реалізація Угоди про асоціацію між Україною і ЄС мають продовжуватися, аби український народ міг сповна скористатися їх перевагами.

Він також запевнив, що робитиме все можливе задля підтримки України на цьому шляху.

