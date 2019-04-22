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    Єврокомісар Хан закликав Зеленського продовжити боротьбу з корупцією

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    Європейський комісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Хан - Єврокомісар Хан закликав Зеленського продовжити боротьбу з корупцією
    Європейський комісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Хан

    Єврокомісар Хан запевнив, що робитиме все можливе задля підтримки України

    Європейський комісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Хан привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах Президента України і закликав продовжувати реформи та боротьбу з корупцією.

    Про це він написав у Twitter.

    «Вітаю український народ з демонстрацією демократичної зрілості, а обраного президента Володимира Зеленського з перемогою. Цей результат дає потужний мандат для більш енергійної боротьби з корупцією та звільнення держави від олігархічного контролю», - наголосив Хан.

    За словами єврокомісара, процес реформ та реалізація Угоди про асоціацію між Україною і ЄС мають продовжуватися, аби український народ міг сповна скористатися їх перевагами.

    Він також запевнив, що робитиме все можливе задля підтримки України на цьому шляху.

    Раніше посольство США офційно привітало Зеленського. Також переможець виборів поспілкувався із президентом Франції Макроном.

    Зеленського також привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсманканцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

    А міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України і наголосив, що тепер він справді стане слугою народу.

    Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

    Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

    Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів. 

    Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку». Про це він сказав, виступаючи 21 квітня в своєму виборчому штабі, після оголошення результатів екзит-полу другого туру.

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