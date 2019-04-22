Єврокомісар Хан закликав Зеленського продовжити боротьбу з корупцією



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Європейський комісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Хан

Єврокомісар Хан запевнив, що робитиме все можливе задля підтримки України

Європейський комісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Хан привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах Президента України і закликав продовжувати реформи та боротьбу з корупцією.

Про це він написав у Twitter.

«Вітаю український народ з демонстрацією демократичної зрілості, а обраного президента Володимира Зеленського з перемогою. Цей результат дає потужний мандат для більш енергійної боротьби з корупцією та звільнення держави від олігархічного контролю», - наголосив Хан.

I congratulate the #Ukrainian people on their show of democratic maturity

and the President elect, Volodymyr #Zelensky, on his victory. This result is a very strong mandate to fight corruption more vigourosly and to free the state from oligarchic state capture. 1/2 — Johannes Hahn (@JHahnEU) 21 квітня 2019 р.

За словами єврокомісара, процес реформ та реалізація Угоди про асоціацію між Україною і ЄС мають продовжуватися, аби український народ міг сповна скористатися їх перевагами.

Він також запевнив, що робитиме все можливе задля підтримки України на цьому шляху.

The #reform process and the implementation of the #AssociationAgreement must continue at full speed in order for the #Ukrainian people to fully benefit from it. In the final months of my mandate I will do all I can to support #Ukraine on this path. 2/2 — Johannes Hahn (@JHahnEU) 21 квітня 2019 р.

Раніше посольство США офційно привітало Зеленського. Також переможець виборів поспілкувався із президентом Франції Макроном.

Зеленського також привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, канцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

А міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України і наголосив, що тепер він справді стане слугою народу.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів.

Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку». Про це він сказав, виступаючи 21 квітня в своєму виборчому штабі, після оголошення результатів екзит-полу другого туру.