У ще одній країні виявили інфікованого мутованим типом коронавірусу
Зараз хворий знаходиться на самоізоляції
В Італії зафіксовано випадок зараження мутованим типом коронавірусу. Заражений повернувся з Великобританії.
Про це розповів міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца.
Пацієнт разом з партнером повернувся з Британії кілька днів тому, приземлившись в аеропорту Риму Фьюмічіно.
Зараз хворий знаходиться на самоізоляції.
Раніше було відомо, що за межами Великої Британії новий штам коронавірусу був виявлений в Данії, Нідерландах та Австралії.
Зазначимо, що ВООЗ закликає Європу посилити контроль через мутацію коронавірусу.
Уряд Нідерландів вже заявив, що найближчими днями почне роботу з іншими країнами-членами Євросоюзу для вивчення можливого поширення нового штаму. Крім того, країна закрила авіасполучення з Великобританією до 1 січня.
Слідом за Нідерландами авіарейси відміняють в Німеччині, Австрії, Італії та Бельгії.
Нагадаємо, з 20 грудня у Лондоні і в двох графствах на південно-сході Англії – Ессексі і Кенті діє четвертий рівень карантину. Обмеження, введені в регіонах Британії, пов'язані із збільшенням захворюваності Covid-19, а також новим різновидом коронавіруса, який поширюється швидше.
Також стало відомо, що уряд Ізраїлю заборонив в’їзд до країни іноземних громадян з Великобританії, Данії та Південноафриканської Республіки.
Раніше у грудні ВООЗ оцінила небезпеку нової мутації коронавірусу SARS-CoV-2, виявленої у Великобританії. За інформацією фахівців, вона більш заразна, але в цілому не змінює рівень небезпеки захворювання.
До слова, в Україні за добу 19 грудня коронавірусне захворювання підтвердили у 8325 людей. Водночас 6626 людей одужали та 116 – померли від ускладнень.
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