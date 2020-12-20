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    У світі

    У ще одній країні виявили інфікованого мутованим типом коронавірусу

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    Хворий прилетів з Британії до Риму кілька днів тому - У ще одній країні виявили інфікованого мутованим типом коронавірусу
    Хворий прилетів з Британії до Риму кілька днів тому
    Архівне фото

    Зараз хворий знаходиться на самоізоляції

    В Італії зафіксовано випадок зараження мутованим типом коронавірусу. Заражений повернувся з Великобританії.

    Про це розповів міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца.

    Пацієнт разом з партнером повернувся з Британії кілька днів тому, приземлившись в аеропорту Риму Фьюмічіно.

    Зараз хворий знаходиться на самоізоляції.

    Раніше було відомо, що за межами Великої Британії новий штам коронавірусу був виявлений в Данії, Нідерландах та Австралії

    Зазначимо, що ВООЗ закликає Європу посилити контроль через мутацію коронавірусу.

    Уряд Нідерландів вже заявив, що найближчими днями почне роботу з іншими країнами-членами Євросоюзу для вивчення можливого поширення нового штаму. Крім того, країна закрила авіасполучення з Великобританією до 1 січня.

    Слідом за Нідерландами авіарейси відміняють в Німеччині, Австрії, Італії та Бельгії.

    Нагадаємо, з 20 грудня у Лондоні і в двох графствах на південно-сході Англії – Ессексі і Кенті діє четвертий рівень карантину. Обмеження, введені в регіонах Британії, пов'язані із збільшенням захворюваності Covid-19, а також новим різновидом коронавіруса, який поширюється швидше.

    Також стало відомо, що уряд Ізраїлю заборонив в’їзд до країни іноземних громадян з Великобританії, Данії та Південноафриканської Республіки.

    Раніше у грудні ВООЗ оцінила небезпеку нової мутації коронавірусу SARS-CoV-2, виявленої у Великобританії. За інформацією фахівців, вона більш заразна, але в цілому не змінює рівень небезпеки захворювання.

    До слова, в Україні за добу 19 грудня коронавірусне захворювання підтвердили у 8325 людей. Водночас 6626 людей одужали та 116 – померли від ускладнень.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      964
    • Одужали
      581
    • Хворіють
      366
    • Померли
      16
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      Теги: здоров'я медицина Італія коронавірус
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