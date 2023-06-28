Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня

Президенти Польщі та Литви прибули в Україну з неанонсованим візитом

Лідери України, Польщі та Литви обговорили весь комплекс актуальних безпекових питань на зустрічі в Києві

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві з президентом Литви Гітанасом Науседою та очільником Польщі Анджеєм Дудою. Кабінет міністрів України затвердив головою держконцерну «Укроборонпром» Германа Сметаніна. Загроза теракту на Запорізькій АЕС. Парламент ухвалив закон про виплати військовим. Ці та інші події 28 червня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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Дуда та Науседа відвідали Київ

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві з президентом Литви Гітанасом Науседою та очільником Польщі Анджеєм Дудою.

«У День Конституції України така зустріч є очевидним сигналом підтримки і нашої свободи, і нашої Європи – нашого прагнення жити вільно та згідно із законом», – повідомив президент.

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Новий гендиректор «Укроборонпрому»

Кабінет міністрів України затвердив головою держконцерну «Укроборонпром» Германа Сметаніна.

Перед Сметаніним стоїть три головні задачі:

Наростити виробництво боєприпасів та військової техніки.

Побудувати в компанії ефективну антикорупційну інфраструктуру.

Трансформувати «Укроборонпром».

Усього Сметанін має дев’ять років виробничого досвіду й ще 3 на посадах директора:

2014-2015 – Харківське конструкторське бюро машинобудування;

2015-2020 – Львівській бронетанковий завод на посаді головного конструктора та інженера;

2020-2021 – директор заводу ім. Малишева на посаді директора з виробництва;

2021-2023 – директор Харківського бронетанкового заводу;

березень 2023 – червень 2023 – гендиректор заводу ім. Малишева.

Загроза теракту на АЕС

Верховна Рада України закликала міжнародні організації та уряди іноземних держав запобігти ядерній катастрофі на Запорізькій атомній електростанції та протидіяти ядерному шантажу Російської Федерації.

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Згідно з документом, метою ухваленої постанови є прийняття звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Міжнародного агентства з атомної енергії, Європейського Союзу, Організації з безпеки та співробітництва в Європі, Організації Північноатлантичного договору, Ради Європи та їх парламентських асамблей, парламентів та урядів іноземних держав щодо запобігання ядерній катастрофі на ЗАЕС.

Крім того, парламентарі закликають світову спільноту застосувати жорсткіші посилені обмежувальні заходи та санкції проти російської атомної галузі та її військово-промислового комплексу, визнати Російську Федерацію державою-спонсором тероризму, розширити військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні та долучитися до ефективної розбудови механізмів гарантій миру і безпеки в Європі.

Ухвалено закон про виплати військовим

Верховна Рада ухвалила в цілому закон щодо виплат військовим. Проєкт №9342 у другому читання підтримали 311 депутатів.

Як повідомив голова фінансового комітету Данило Гетманцев, закон передбачене законодавче закріплення виплати військовослужбовцям щомісячної додаткової винагороди під час дії воєнного стану:

які виконують завдання, – від 30 000 до 100 000 грн;

які у звʼязку із пораненням зараховані у розпорядження відповідного командира - 20 100 грн;

строкової військової служби – 6 000 грн;

курсантам –2 350 грн;

інструкторам у військових частинах – від 15 000 до 30 000 грн;

Крім того, передбачені відпустки для військовослужбовців під час дії воєнного стану:

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всім військовослужбовцям – частина щорічної відпустки 30 днів (зараз – 10 днів);

курсантам – канікулярна відпустка 10 днів зимова та 20 днів літня (зараз немає, у мирний час зимова – 15, літня - 30);

військовослужбовцям строкової служби - 30 днів (зараз немає, в мирний час – 10 днів);

Також передбачене:

недопущення до участі у бойових діях мобілізованих військовослужбовців, які не пройшли курс базової загальновійськової підготовки або не мають бойового досвіду;

удосконалення порядку направлення військовослужбовців на лікування або звільнення після тяжкого поранення та оформленням відповідних документів.

Балканська держава визнала Голодомор геноцидом українського народу

Парламент Хорватії ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу.