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Загроза на АЕС. Мер Миколаєва закликає містян зробити запас їжі та води

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Загроза на АЕС. Мер Миколаєва закликає містян зробити запас їжі та води
Питання евакуації населення у разі теракту на ЗАЕС обговорюється на рівні держави
фото ілюстративне

Напрямок евакуації у випадку аварії на ЗАЕС буде залежати від напрямку вітру

Жителів Миколаєва закликають зробити запас їжі та води на випадок, якщо російські окупанти влаштують теракт на Запорізькій АЕС. Про це повідомляє мер Миколаєва Олександра Сєнкевича у коментарі місцевому виданню «ПН».

Мер зазначив, що питання евакуації населення у разі теракту на ЗАЕС обговорюється на рівні держави. Напрямок евакуації буде залежати від напрямку вітру.

Міська влада буде займатися вивозом населення до глобального пункту евакуації. У разі катастрофи всі дії оголосять централізовано.

При цьому Сєнкевич закликав містян бути готовими та зробити запас їжі і води на п'ять днів.

«Вже сьогодні можна сказати містянам, що вони повинні мати п'ятиденний набір харчування та води про всяк випадок. Це вже можна готувати, щоб він завжди був», – додав він.

Раніше повідомлляося, що Україна розгорнула штаби на випадок теракту на ЗАЕС. Оприлюднено перші інструкції.

Нагадаємо, що 22 червня українська розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього. 

Кремль цинічно відреагував на таку заяву.

Російські окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС. Зокрема, вони додатково замінували ставок-охолоджувач станції.

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Теги: Запорізька АЕС евакуація Миколаїв

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