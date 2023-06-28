Суровікін і його заступник, ймовірно, перебувають під вартою

За даними Telegram-каналів, Суровікін перебуває у СІЗО «Лефортове»

Командувача Повітряно-космічних сил РФ генерала Сергія Суровікіна могли заарештувати увечері 27 червня за звинуваченням у держзраді. Причиною для арешту начебто стала його поінформованість щодо підготовки бунту власником ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним. Про це пише Telegram-канал «Досьє Шпигуна» із посиланням на власні джерела.

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За даними автора каналу, нині Суровікін перебуває у СІЗО «Лефортове».

«Суровікін заарештований. Інформація від джерела: учора ввечері головнокомандувача Повітряно-космічними силами генерала Сергія Суровікін було затримано і доставлено до СІЗО «Лефортово». Також, не вдалося уникнути проблем із законом його заступнику – генерал-полковнику Андрію Юдіну», – йдеться в повідомленні.

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При цьому автор каналу додав, що інформація попередня та вимагає додаткового підтвердження.

Генерал Суровікін – воєначальник, який допоміг зміцнити оборону вздовж лінії фронту після торішнього контрнаступу України. У січні його змінили на посаді вищого командувача, але він зберіг вплив на ведення військових операцій і, як і раніше, популярний у військах.

Раніше повідомлялося, що колишній командувач російських сил вторгнення в Україну, російський генерал Сергій Суровікін, заздалегідь знав, що ватажок «Вагнерівців» Євген Пригожин планував військовий заколот у РФ.