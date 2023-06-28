Суровікін і його заступник, ймовірно, перебувають під вартою
За даними Telegram-каналів, Суровікін перебуває у СІЗО «Лефортове»
Командувача Повітряно-космічних сил РФ генерала Сергія Суровікіна могли заарештувати увечері 27 червня за звинуваченням у держзраді. Причиною для арешту начебто стала його поінформованість щодо підготовки бунту власником ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним. Про це пише Telegram-канал «Досьє Шпигуна» із посиланням на власні джерела.
За даними автора каналу, нині Суровікін перебуває у СІЗО «Лефортове».
«Суровікін заарештований. Інформація від джерела: учора ввечері головнокомандувача Повітряно-космічними силами генерала Сергія Суровікін було затримано і доставлено до СІЗО «Лефортово». Також, не вдалося уникнути проблем із законом його заступнику – генерал-полковнику Андрію Юдіну», – йдеться в повідомленні.
При цьому автор каналу додав, що інформація попередня та вимагає додаткового підтвердження.
Раніше повідомлялося, що колишній командувач російських сил вторгнення в Україну, російський генерал Сергій Суровікін, заздалегідь знав, що ватажок «Вагнерівців» Євген Пригожин планував військовий заколот у РФ.
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