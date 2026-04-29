Затримано агента ГРУ, який прокладав ворогу маршрути для атак по Києву та Чернігівщині

Співробітники СБУ затримали агента росіян, коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної «цілі»

Під час обшуків у «крота» вилучено смартфон із підготовленим «звітом» для ГРУ РФ та координатами українських об’єктів

Військова контррозвідка Служби безпеки та Державне бюро розслідувань викрили ще одного агента РФ у Силах оборони України. Ним виявився завербований ворогом інспектор Державної прикордонної служби, який коригував обстріли північних регіонів України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що фігурант прокладав на гугл-картах маршрути для «безпечного» руху російських ракет та ударних дронів «в обхід» української ППО.

Для цього агент під час службових відряджень у Київській та Чернігівській областях фіксував позиції радіолокаційних станцій, зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп. Далі він позначав на електронній карті маршрути, що з’єднували локації української ППО, та вираховував їхню топографічну висоту на місцевості.

Слідство виявило, що фігурант зберігав оброблену інформацію на власному смартфоні для подальшої передачі куратору з РФ, його особу вже встановлено. Ним виявився співробітник російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ).

«За вказівкою ворожого спецслужбіста агент додатково намагався відстежити розташування підрозділів безпілотних літальних апаратів українських військ та енергетичної інфраструктури», – йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ завчасно викрили наміри рашистів і затримали їхнього агента, коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної «цілі».

Під час обшуків у нього вилучено смартфон із підготовленим «звітом» для ГРУ РФ та координатами українських об’єктів.

Слідчі Служби безпеки повідомили «кроту» про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили спільно з ДБР за процесуального керівництва Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Раніше контррозвідка Служби безпеки запобігла теракту в центрі Кропивницького. Затримано агента ФСБ, який готував замах на посадовця однієї із державних установ, що відповідає за оборонну підготовку населення на Кіровоградщині.