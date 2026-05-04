Відбудова України-2026: прем'єр Чехії візьме участь у конференції

Андрей Бабіш підтвердив участь у масштабній конференції в Гданську

Чехія готова стати одним із ключових партнерів у післявоєнному відновленні України. Про це заявив прем’єр-міністр Чеської Республіки Андрей Бабіш за результатами зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту Європейської політичної спільноти в Єревані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Андрея Бабіша.

Бесіда лідерів двох держав відбулася напередодні офіційного відкриття саміту 4 травня. Андрей Бабіш зазначив, що основну увагу під час діалогу було приділено поточному стану справ на передовій та пошуку шляхів завершення війни.

«Ми говорили про поточну ситуацію на фронті та про те, як завершити війну, але також обговорили допомогу з післявоєнною відбудовою України, що може бути чудовою можливістю для чеських компаній. Наприкінці червня я відвідаю конференцію в Гданську, де обговорюватиметься ця тема і де ми знову побачимося», – написав Бабіш.

Він зауважив, що давно знайомий із Володимиром Зеленським: уперше політики зустрілися у 2019 році, а загалом зустрічалися чотири рази. Нинішня бесіда стала першою після переобрання Бабіша главою чеською уряду, вона відбулася напередодні саміту Європейської політичної спільноти, яка проходить 4 травня в Єревані.

«Дякую за зустріч», – написав чеський прем’єр.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув на 8-ий саміт Європейської політичної спільноти (ЄПС). Захід проходить під гаслом «Будуємо майбутнє: єдність і стабільність у Європі» та зібрав лідерів 48 держав і урядів. Цей візит є історичним, адже це перший приїзд українського президента до Вірменії за останні 24 роки. Важливість цього візиту також у тому, що Вірменія – член військового союзу з РФ, і на її території є російська військова база.