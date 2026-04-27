Знову цілує чужих дітей. Путін відзначився жестом, який регулярно свідчить, що у нього проблеми (відео)

Спілкуючись із десятирічною гімнасткою, Путін поцілував дівчинку в лоб перед камерами

Під час відвідування Школи олімпійського резерву, російський президент Володимир Путін публічно поцілував дитину. Цей епізод миттєво підхопили російські медіа, намагаючись створити образ «людяного лідера», інформує «Главком».

Соціологи та політтехнологи вбачають у цьому акті відчаю не «батьківську ніжність», а спробу зупинити стрімке падіння рівня довіри росіян, яке триває вже сьомий тиждень поспіль.

У Санкт-Петербурзі під час спілкування з юними атлетами глава Кремля приділив особливу увагу 10-річній гімнастці. Після того, як він спитав, скільки вона займається спортом і скільки їй років, Путін поцілував дівчинку в чоло. Цей жест журналісти кремлівського пулу одразу почали тиражувати як прояв «батьківської турботи.

Поцілунки Путіна

Російський диктатор Володимир Путін протягом своєї політичної кар'єри неодноразово цілував дітей під час публічних заходів.

Найвідоміші випадки викликали значний резонанс та обговорення:

Поцілунок у живіт (2006): Один із найвідоміших випадків стався в Кремлі, коли Путін підняв майку 5-річного хлопчика Микити Конкіна і поцілував його в живіт. Пізніше він пояснив це тим, що хлопчик здався йому «дуже самостійним» і викликав розчулення.

Стала відома подальша доля цього хлопчика: після школи Конкін вступив до військово-навчального центру при Рязанському радіотехнічному університеті, а зараз там викладає.

Поцілунок у лоб (2018): Під час відвідування Морозівської дитячої лікарні Путін поцілував хлопчика в лоб.

Червень 2023 року: Одразу після заколоту Євгена Пригожина Путін вирушив у Дагестан, де демонстративно цілував дітей, намагаючись показати «єдність із народом» після принизливого маршу «вагнерівців».

Медіа та експерти зазначали, що Путін постійно фотографується з чужими дітьми, іноді цілує їх, що аналітики інтерпретували як спробу створити певний образ.

Поцілунки і рейтинг Путіна

Тelegram-канал «Можем объяснить» підрахував, що за час свого правління Путін встиг поцілувати щонайменше 29 чужих дітей. Психологи пояснюють такі вчинки психологією авторитарної особистості.

«Абсолютність монархії полягає у фразі «Те, що можна Цезарю, не можна плебею». Авторитарні особи хочуть все контролювати і цей контроль їм вдається», – сказала психотерапевт Вікторія Розенберг. До речі, сам Путін ще в 2006 році говорив, що не пам'ятає, як звати дитину, яку він поцілував.

Соціологи та політтехнологи та незалежні медіа також вбачають у цьому акті відчаю не «батьківську ніжність», а спробу зупинити стрімке падіння рівня довіри росіян, яке триває вже сьомий тиждень поспіль. Вони вказують на чітку закономірність: Путін цілує чужих дітей саме тоді, коли відчуває загрозу своїй владі. А використання дітей як «живого щита» для рейтингу свідчить про те, що традиційні методи пропаганди вже перестають працювати.

Зауважимо, рівень довіри та схвалення діяльності російського диктатора Володимира Путіна досяг найнижчих значень з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну. Негативна динаміка зберігається вже півтора місяця. Про це свідчать результати опитування державної російської соціологічної служби.

Аналітики зазначають, що стабільне падіння протягом шести тижнів свідчить не про випадкове коливання, а про формування стійкого тренду на розчарування серед російського населення.

Нагадаємо, навіть лояльні до Кремля соціологічні служби почали фіксувати суттєве падіння рівня довіри до російського диктатора. Експерти пов'язують такі результати з накопиченою втомою від війни, економічними проблемами та неспроможністю влади захистити територію РФ від атак безпілотників та ракет.

