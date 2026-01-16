За яких умов Росія може застосувати ядерну зброю проти Європи – заява ексрадника Путіна

Російський диктатор раніше казав, що не збирається нападати на країни ЄС після України

Окремо Караганов розкритикував російську владу за, за його словами, «надмірну терплячість» щодо Європи

Колишній радник російського диктатора Володимир Путіна та Бориса Єльцина Сергій Караганов заявив, що Росія може застосувати ядерну зброю проти Європи, якщо опиниться близькою до поразки у війні проти України. Про це Караганов сказав в інтерв’ю Такеру Карлсону, пише «Главком».

За словами Караганова, навіть наближення Росії до поразки означатиме негайне застосування ядерної зброї. Він заявив, що в такому разі Європа буде «фізично знищена», а саму можливість поразки Росії назвав «фантастичною ілюзією».

Караганов, який очолює Раду зовнішньої та оборонної політики Росії, також звинуватив європейських лідерів в «інтелектуальній нездатності» та заявив, що Європа втратила статус одного з центрів світової сили.

Окремо він розкритикував російську владу за, за його словами, «надмірну терплячість» щодо Європи та пригрозив, що у разі подальшої підтримки України Росії доведеться «суворо покарати» європейські країни, хоча й «у обмеженому сенсі».

Нагадаємо, Росія планує створити «буферну зону» вздовж лінії фронту з Україною і погрожує воєнними діями, якщо Київ та його західні партнери відмовляться від «серйозних переговорів». Президент Росії Володимир Путін критикує Європу за тиск на Росію та відсутність рівноправного ставлення після розпаду СРСР.