Путін шукає спосіб «гідно вийти» з війни – Келлог

Путін шукає спосіб «гідно вийти» з війни – Келлог
Кіт Келлог: якщо Україна витримає зиму – вона отримає перевагу
фото: Reuters

Ексспецпосланець Трампа вважає, якщо Україна переживе цю зиму – перевага буде на її боці

Колишній спецпосланець президента США Кіт Келлог заявив, що якщо Україна зможе пережити нинішню зиму, перевага у війні буде на її боці, а не на боці Росії. Про це він сказав під час панельної дискусії в Українському домі в Давосі, організованої Фондом Віктора Пінчука, повідомляє кореспондентка «Європейської правди».

Під час дискусії Келлог висловив упевненість, що Росія не здатна виграти війну проти України. За його словами, Кремль зазнав значних втрат і нині шукає спосіб вийти з конфлікту.

Він зазначив, що Путін розуміє неможливість перемоги. «Він шукає шлях, як гідно вийти з цієї ситуації, бо розуміє: цю війну він не виграє», – заявив Келлог.

Ексспецпосланець Трампа наголосив, що ключовим фактором залишається здатність України витримати зимовий період. «Я розумію, що це важка зима. Я розумію, що відбувається в Києві, знаю про температури. Але я щиро вірю: якщо Україна переживе цю зиму: січень, лютий – і ми увійдемо в березень і квітень, перевага буде на вашому боці, на боці України, а не Росії», – підкреслив він.

На думку Келлога, основна проблема для Путіна полягає в психологічному чиннику. «Путін психологічно уже дійшов до точки, коли просто не може відпустити ситуацію. Бо якщо він відпустить, він визнає, що це була поразка, що все, що він зробив – провал», – заявив Келлог.

Раніше повідомлялося, що Київ отримає дві міні-ТЕЦ від Німеччини для посилення енергосистеми. Крім того, уряд Нідерландів оголосив про новий пакет енергетичної допомоги Україні на 23 млн євро. Кошти спрямують на закупівлю газу, ремонт електростанцій та постачання генераторів.

Також Данія надає додаткову підтримку енергетичному сектору України в розмірі 20 млн євро, щоб допомогти країні пережити зимовий період на тлі постійних атак РФ по енергетичній інфраструктурі.

Читайте також:

