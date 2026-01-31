Польща будує «стіну з дронів»: яка ціна захисту від російських загроз

У Європі наразі немає аналогів такої комплексної та інтелектуальної системи боротьби з безпілотниками

Польща підписала масштабну оборонну угоду вартістю $4,3 млрд на створення інтегрованої системи протидії безпілотникам, яку у Варшаві вже називають «стіною з дронів». Про це повідомляє Bloomberg, пише «Главком».

Агентство озброєнь Польщі уклало контракт із державною оборонною компанією Polska Grupa Zbrojeniowa та норвезьким виробником Kongsberg Defence & Aerospace. Загальна вартість проєкту становить близько 15 млрд злотих, або $4,3 млрд.

Система, яку планують розгорнути протягом двох років, базуватиметься на багаторівневій архітектурі:

мережі радарів,

системах радіоелектронної боротьби та глушіння,

кулеметних установках,

малогабаритних ракетах для знищення дронів.

За словами прем’єр-міністра Дональда Туска, у Європі наразі немає аналогів такої комплексної та інтелектуальної системи боротьби з безпілотниками. Він наголосив, що проєкт має закрити прогалини в протиповітряній обороні країни та суттєво посилити безпеку східного флангу НАТО.

Частину фінансування Польща отримає в межах оборонної кредитної програми ЄС SAFE. Загалом країні передбачено близько €44 млрд, що робить її найбільшим отримувачем коштів у межах цього фонду обсягом €150 млрд.

У Kongsberg Defence & Aerospace повідомили, що їхня частина контракту оцінюється приблизно у 16 млрд норвезьких крон (близько $1,7 млрд). Компанія також планує розширити виробничі потужності в Польщі, щоб забезпечити масштабування нової системи оборони.

До слова, Європі бракує належних оборонних систем для захисту від потенційних російських атак, особливо на тлі численних вторгнень російських БпЛА в повітряний простір регіону. Згідно з словами гендиректора MyDefence Дена Германсена, для того, щоб побудувати ефективну «стіни з безпілотників», Європі потрібно тисячі нових систем.

Нагадаємо, Європейський Союз може суттєво поліпшити можливості з виявлення дронів протягом року. Створення повної оборонної мережі на суші та морі займе набагато більше часу.