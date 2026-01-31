Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Польща будує «стіну з дронів»: яка ціна захисту від російських загроз

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Польща будує «стіну з дронів»: яка ціна захисту від російських загроз
Польща підписала масштабну оборонну угоду вартістю $4,3 млрд на створення інтегрованої системи протидії безпілотникам
колаж: glavcom.ua

У Європі наразі немає аналогів такої комплексної та інтелектуальної системи боротьби з безпілотниками

Польща підписала масштабну оборонну угоду вартістю $4,3 млрд на створення інтегрованої системи протидії безпілотникам, яку у Варшаві вже називають «стіною з дронів». Про це повідомляє Bloomberg, пише «Главком».

Агентство озброєнь Польщі уклало контракт із державною оборонною компанією Polska Grupa Zbrojeniowa та норвезьким виробником Kongsberg Defence & Aerospace. Загальна вартість проєкту становить близько 15 млрд злотих, або $4,3 млрд.

Система, яку планують розгорнути протягом двох років, базуватиметься на багаторівневій архітектурі:

  • мережі радарів,
  • системах радіоелектронної боротьби та глушіння,
  • кулеметних установках,
  • малогабаритних ракетах для знищення дронів.

За словами прем’єр-міністра Дональда Туска, у Європі наразі немає аналогів такої комплексної та інтелектуальної системи боротьби з безпілотниками. Він наголосив, що проєкт має закрити прогалини в протиповітряній обороні країни та суттєво посилити безпеку східного флангу НАТО.

Частину фінансування Польща отримає в межах оборонної кредитної програми ЄС SAFE. Загалом країні передбачено близько €44 млрд, що робить її найбільшим отримувачем коштів у межах цього фонду обсягом €150 млрд.

У Kongsberg Defence & Aerospace повідомили, що їхня частина контракту оцінюється приблизно у 16 млрд норвезьких крон (близько $1,7 млрд). Компанія також планує розширити виробничі потужності в Польщі, щоб забезпечити масштабування нової системи оборони.

До слова, Європі бракує належних оборонних систем для захисту від потенційних російських атак, особливо на тлі численних вторгнень російських БпЛА в повітряний простір регіону. Згідно з словами гендиректора MyDefence Дена Германсена, для того, щоб побудувати ефективну «стіни з безпілотників», Європі потрібно тисячі нових систем.

Нагадаємо, Європейський Союз може суттєво поліпшити можливості з виявлення дронів протягом року. Створення повної оборонної мережі на суші та морі займе набагато більше часу. 

Читайте також:

Теги: Польща Європейський Союз безпілотник росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За даними AP, родини щонайменше 10 громадян Бангладеш вважають своїх близьких зниклими безвісти після того, як ті виїхали до Росії нібито на цивільну роботу
В окопи замість роботи. Розслідування AP про вербування бангладешців на війну проти України
28 сiчня, 01:59
Україна та Польща домовилися про збільшення потужностей для імпорту газу
Забезпечення стабільного теплопостачання: Шмигаль повідомив гарні новини
27 сiчня, 16:23
Спецтрибунал матиме мандат на переслідування вищого керівництва Росії
ЄС виділив 10 млн євро на спецтрибунал для Путіна
22 сiчня, 19:58
ЄС відокремлює суперечку щодо Гренландії від гарантій безпеки Україні
Брюссель запевнив: конфлікт через Гренландію не торкнеться України
19 сiчня, 15:20
Паралельно загарбники замінюють українські стандарти на російські, стираючи українську юрисдикцію
Росія інтегрує окупований порт Маріуполя у власну економіку – розвідка
18 сiчня, 14:55
24 лютого Трамп виступить перед Конгресом
Трамп виступить перед Конгресом у четверту річницю вторгнення РФ
8 сiчня, 10:40
Росія відправила підводний човен для супроводу танкера біля Венесуели – WSJ
Росія відправила підводний човен для супроводу танкера біля Венесуели – WSJ
7 сiчня, 03:58
РФ провалила замах на командира РДК: Капустін живий, пів мільйона доларів підуть на ГУР
ГУР: Командир РДК Денис Капустін живий
1 сiчня, 15:49
Росіяни можуть залишитися без мобільного інтернету на свята
Росіяни можуть залишитися без мобільного інтернету у новорічну ніч? ЦПД назвав мету
31 грудня, 2025, 17:29

Економіка

Найбільший обвал з 1980-х: золото та срібло пішли вниз після рекордів
Найбільший обвал з 1980-х: золото та срібло пішли вниз після рекордів
Польща будує «стіну з дронів»: яка ціна захисту від російських загроз
Польща будує «стіну з дронів»: яка ціна захисту від російських загроз
Генсек ООН заявив про неминучий фінансовий колапс організації
Генсек ООН заявив про неминучий фінансовий колапс організації
США дозволили американським компаніям здійснювати операції з венесуельською нафтою
США дозволили американським компаніям здійснювати операції з венесуельською нафтою
Росія збільшила експорт золота до Китаю у девʼять разів: причина
Росія збільшила експорт золота до Китаю у девʼять разів: причина
Куба опинилася на межі енергетичного колапсу: нафти залишилося на 20 днів
Куба опинилася на межі енергетичного колапсу: нафти залишилося на 20 днів

Новини

ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
Вчора, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Вчора, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua