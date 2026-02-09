Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вдарили дронами по Харкову

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти вдарили дронами по Харкову
Дрони атакували Харків
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупанти вдарили безпілотником типу «молнія»

Увечері, 9 лютого російські окупанти атакували Харків ударним безпілотником. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, пише «Главком».

Під ворожий удар потрапив Шевченківський район Харкова. Наслідки атаки уточнюються.

Як зазначив мер, окупанти вдарили безпілотником типу «молнія».

За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, цієї зими Росія зосередила свої атаки на енергетичному секторі України, зокрема й у Харкові. У місті без тепла та світла залишаються десятки тисяч будинків, а деякі навіть не підлягають відновленню.

До слова, станції харківського метрополітену в цілодобовому режимі функціонуватимуть як «Пункти незламності». 

Читайте також:

Теги: Харків

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ігор Терехов: «Кожен для себе приймає рішення, чи лишатися у місті»
Мер Харкова Ігор Терехов: Стояло питання життя і смерті для міської системи опалення
3 лютого, 09:30
У Салтівському районі міста Харкова пролунав вибух у багатоповерхівці
Харків: через вибух невідомого предмета є загиблі та постраждалі (оновлено)
17 сiчня, 02:55
Вибух у харківській багатоповерхівці, блекаут у Серпухові: головне за ніч
Вибух у харківській багатоповерхівці, блекаут у Серпухові: головне за ніч
17 сiчня, 05:49
Наслідки атаки на приватний будинок у Харкові
Удар по будинку у Харкові: ДСНС показала кадри з наслідками
18 сiчня, 08:01
Атака на Харків: зросла кількість постраждалих
Атака на Харків: зросла кількість постраждалих
24 сiчня, 08:40
ХАІ передав підготовку китайських авіаінженерів приватній фірмі за 24 млн
Понад 600 студентів із Китаю вчаться будувати літаки в Харківському авіаінституті: деталі
29 сiчня, 10:22
Окупанти завдали комбінованого удару по Харківщині
Росіяни завдали комбінованого удару по Харкову: перші наслідки
3 лютого, 02:26
У суді підліток визнак свою провину
У Харкові школяр жорстоко вбив чоловіка
10 сiчня, 15:51
У країні триває загальнонаціональний аудит пунктів незламності
Штаб з ліквідації наслідків обстрілу енергетичних обʼєктів у Києві: перші рішення
15 сiчня, 14:07

Події в Україні

Окупанти вдарили дронами по Харкову
Окупанти вдарили дронами по Харкову
Латвійські журналісти потрапили під атаку російського дрона (фото, відео)
Латвійські журналісти потрапили під атаку російського дрона (фото, відео)
Лінія фронту станом на 9 лютого 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 9 лютого 2026. Зведення Генштабу
Папа Римський передав Україні генератори та гуманітарну допомогу
Папа Римський передав Україні генератори та гуманітарну допомогу
Відключення світла стане справедливішим? Глава Міненерго дав доручення Держенергонагляду
Відключення світла стане справедливішим? Глава Міненерго дав доручення Держенергонагляду
Енергетична тривога. Шмигаль назвав дні з найменшою кількістю світла
Енергетична тривога. Шмигаль назвав дні з найменшою кількістю світла

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Сьогодні, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Вчора, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua