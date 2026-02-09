Окупанти вдарили дронами по Харкову

Окупанти вдарили безпілотником типу «молнія»

Увечері, 9 лютого російські окупанти атакували Харків ударним безпілотником. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, пише «Главком».

Під ворожий удар потрапив Шевченківський район Харкова. Наслідки атаки уточнюються.

Як зазначив мер, окупанти вдарили безпілотником типу «молнія».

За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, цієї зими Росія зосередила свої атаки на енергетичному секторі України, зокрема й у Харкові. У місті без тепла та світла залишаються десятки тисяч будинків, а деякі навіть не підлягають відновленню.

До слова, станції харківського метрополітену в цілодобовому режимі функціонуватимуть як «Пункти незламності».