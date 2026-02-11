Головна Країна Події в Україні
Україна розробила лазерну зброю проти БпЛА – The Atlantic

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Україна розробила лазерну зброю проти БпЛА – The Atlantic
Система працює майже безшумно, не випромінює видимого променя й керується за допомогою камер, які автоматично супроводжують ціль
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Лазер Sunray стане частиною ширшої концепції українського «антидронового купола», який планують повністю розгорнути до літа 2026 року

Україна створила власну лазерну систему протиповітряної оборони, здатну знищувати ворожі дрони променем світла. Розробка під назвою Sunray стала відповіддю на масовані російські атаки та дефіцит дорогих західних систем ППО. Про це йдеться у матеріалі видання The Atlantic, пише «Главком».

Під час демонстрації українські військові та інженери показали, як лазерна установка, змонтована на пікапі, за лічені секунди підпалила й збила безпілотник у повітрі.

Система працює майже безшумно, не випромінює видимого променя й керується за допомогою камер, які автоматично супроводжують ціль. За словами розробників, Sunray створили приблизно за два роки та за кілька мільйонів доларів, тоді як аналогічні західні проєкти коштують у десятки разів дорожче.

Для порівняння, ВМС США використовують лазер Helios, розроблений компанією Lockheed Martin за контрактом на 150 млн доларів. Українська ж система, як очікується, коштуватиме кілька сотень тисяч доларів за одиницю, що робить її придатною для масового застосування.

Лазер Sunray стане частиною ширшої концепції українського «антидронового купола», який планують повністю розгорнути до літа 2026 року. До нього також увійдуть дешеві дрони-перехоплювачі, надруковані на 3D-принтерах, роботизовані колісні платформи з кулеметами та інші нестандартні рішення. За даними українських виробників, дрони-перехоплювачі вже знищили понад тисячу повітряних цілей, більшість з яких – російські «шахеди».

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив про зміни в роботі протиповітряної оборони. 

Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що під час російських атак за складних погодних умов ключову роль у захисті України відіграють зенітні ракетні війська.

