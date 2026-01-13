Генштаб підтвердив ураження заводу з виробництва дронів у Таганрозі

Сили оборони вдарили ракетами по одному з ключових обʼєктів російського ВПК

У ніч на 13 січня підрозділи Сил оборони завдали удару ракетами українського виробництва по підприємству «Атлант Аеро» у Таганрозі Ростовської області РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ та СБУ.

Як зазначається, Центр спецоперацій «Альфа» разом із Військово-морськими силами завдали удар по виробничих корпусах заводу. У результаті влучань на обʼєкті спостерігалася серія гучних вибухів та пожежа.

Завод «Атлант-Аеро» працює з 2023 року. Він займається виробництвом літальних апаратів, у тому числі космічних. Також на заводі виробляють відповідне обладнання.



«Атлант Аеро» займається повним циклом проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу «Молнія», а також складових частин для БпЛА «Оріон» для окупаційних військ. Ураження заводу знизить обсяги виробництва БпЛА та послабить технічні спроможності окупантів щодо проведення розвідувально-ударних операцій із застосуванням безпілотників.

«Кожна зупинена лінія виробництва – це сотні дронів, які не полетять по українських містах, не вб’ють мирних людей, не зруйнують домівки», – зазначає СБУ.

Крім того, Сили оборони уразили ворожі цілі на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, на ТОТ Запорізької області – зенітний ракетний комплекс «Тор» (населений пункт Черешневе); ЗРК «Тунгуска» (населений пункт Подспор'є), радіолокаційну станцію П-18-2 «Прима» (населений пункт Лозуватка) та зосередження живої сили противника у районі Любимівки.

На Донеччині уражено склад боєприпасів і зосередження живої сили противника у районі Макіївки, а також зенітний ракетний комплекс «Тор» (Сонячне).

Нагадаємо, у Таганрозі Ростовської області РФ прогриміла серія вибухів.

До слова, у ніч на 13 січня в тимчасово окупованому Маріуполі стався блекаут після атаки БпЛА.