Головна Світ Політика
search button user button menu button

Генштаб підтвердив ураження заводу з виробництва дронів у Таганрозі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Генштаб підтвердив ураження заводу з виробництва дронів у Таганрозі
На місці влучання спалахнула пожежа
фото з соцмереж

Сили оборони вдарили ракетами по одному з ключових обʼєктів російського ВПК

У ніч на 13 січня підрозділи Сил оборони завдали удару ракетами українського виробництва по підприємству «Атлант Аеро» у Таганрозі Ростовської області РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ та СБУ.

Як зазначається, Центр спецоперацій «Альфа» разом із Військово-морськими силами завдали удар по виробничих корпусах заводу. У результаті влучань на обʼєкті спостерігалася серія гучних вибухів та пожежа.

«Атлант Аеро» займається повним циклом проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу «Молнія», а також складових частин для БпЛА «Оріон» для окупаційних військ. Ураження заводу знизить обсяги виробництва БпЛА та послабить технічні спроможності окупантів щодо проведення розвідувально-ударних операцій із застосуванням безпілотників.

«Кожна зупинена лінія виробництва – це сотні дронів, які не полетять по українських містах, не вб’ють мирних людей, не зруйнують домівки», – зазначає СБУ.

Крім того, Сили оборони уразили ворожі цілі на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, на ТОТ Запорізької області – зенітний ракетний комплекс «Тор» (населений пункт Черешневе); ЗРК «Тунгуска» (населений пункт Подспор'є), радіолокаційну станцію П-18-2 «Прима» (населений пункт Лозуватка) та зосередження живої сили противника у районі Любимівки.

На Донеччині уражено склад боєприпасів і зосередження живої сили противника у районі Макіївки, а також зенітний ракетний комплекс «Тор» (Сонячне).

Нагадаємо, у Таганрозі Ростовської області РФ прогриміла серія вибухів. Завод «Атлант-Аеро» працює з 2023 року. Він займається виробництвом літальних апаратів та є одним з важливих елементів військово-промислового комплексу РФ.

До слова, у ніч на 13 січня в тимчасово окупованому Маріуполі стався блекаут після атаки БпЛА.

Читайте також:

Теги: росія СБУ Генштаб безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська контррозвідка щоденно виловлює значну кількість російських інфільтратів у тилу
Ждуни у тилу: ворог оселяється за спиною ЗСУ
27 грудня, 2025, 23:23
Більшість знайдених справ про нові злочини військових РФ – побутові конфлікти, у половині яких згадані алкоголь та наркотики
Убивства, катування, ДТП. Як у Росії працює схема «війна проти України замість в'язниці»
6 сiчня, 15:30
Голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна попередила про прискорення інфляції
Голова Центробанку Росії попередила про стрибок інфляції у РФ
19 грудня, 2025, 19:05
Трамп оголосив про створення «Золотої флотилії» з новими лінкорами
Заяви Трампа, вибухи в Росії: головне за ніч
23 грудня, 2025, 05:51
26 листопада у Краматорську чоловік іде поряд із пошкодженою будівлею
П’ятий рік війни як точка зламу: аналіз CNN щодо майбутнього України у 2026
26 грудня, 2025, 04:15
Останнім для «WhiteRex» став Запорізький напрямок
На фронті загинув командир «Російського добровольчого корпусу» Денис Капустін
27 грудня, 2025, 10:24
Липецька область цієї ночі
У Росії пролунали вибухи: деякі регіони потрапили під атаку БпЛА
6 сiчня, 03:38
Ахіоѕ: У Парижі радники Трампа зустрілися з спецпосланцем Путіна щодо України
Ахіоѕ: У Парижі радники Трампа зустрілися з спецпосланцем Путіна щодо України
8 сiчня, 22:59
Путін привітав Паралімпійський комітет Росії з 30-річчям створення
Путін назвав перемогою повернення на міжнародні паралімпійські турніри прапора та гімну РФ
5 сiчня, 12:23

Політика

Іран пригрозив США «незабутнім уроком» у разі нападу
Іран пригрозив США «незабутнім уроком» у разі нападу
Генштаб підтвердив ураження заводу з виробництва дронів у Таганрозі
Генштаб підтвердив ураження заводу з виробництва дронів у Таганрозі
Сенатор США назвав заяви Трампа про Гренландію загрозою для НАТО
Сенатор США назвав заяви Трампа про Гренландію загрозою для НАТО
«Покладіть край цьому кошмару». США звернулися до Росії в ООН щодо України
«Покладіть край цьому кошмару». США звернулися до Росії в ООН щодо України
Швейцарія скасувала показ російського пропагандистського фільму про Майдан
Швейцарія скасувала показ російського пропагандистського фільму про Майдан
У Таганрозі атаковано завод «Атлант-Аеро», який виробляє дрони
У Таганрозі атаковано завод «Атлант-Аеро», який виробляє дрони

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Сьогодні, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Вчора, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
11 сiчня, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
11 сiчня, 06:05

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua