Ювілей найстарішої парламентської партії України. Тимошенко показала, як святкує з командою (фото)

«Батьківщина» була заснована 9 липня 1999 року

«Батьківщина» у своє 25-річчя відправила на фронт 25 вантажів гуманітарної та військової допомоги

День народження партії «батьківщинівці» відзначили волонтерською роботою. Вантаж з дронами, РЕБами, генераторами, старлінками та медобладнанням були направлені від кожного із 25 регіонів України, включно із Кримом, Донецькою та Луганською областями.

Про це написала на своїй сторінці у Фейсбук лідерка партії Юлія Тимошенко.

Інший формат відзначення дня народження партії сьогодні лідерка «Батьківщини» та її однопартійці вважають недоречним.

«Урочистості з цього приводу неодмінно будуть. Вже після перемоги над ворогом», – пообіцяла Тимошенко.

«Немає жодного сумніву, що ми, українці, переможемо ворога у війні, і після цього подолаємо всі негаразди та успішно пройдемо шлях відродження своєї красивої, європейської України», – написала Юлія Тимошенко.

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«Батьківщина» у своє 25-річчя відправила на фронт 25 вантажів гуманітарної та військової допомоги фото: Батьківщина

Нагадаємо, «Батьківщина» була заснована 9 липня 1999 року. Її незмінна лідерка Юлія Тимошенко двічі очолювала уряд.

У чинному скликанні парламенту «Батьківщину» пам’ятають за гучні виступи проти продажу сільськогосподарської землі, приватизації стратегічних обʼєктів, підвищення податків для бізнесу, проти легалізації грального бізнесу та марихуани, збільшення тарифів на газ і електроенергію.