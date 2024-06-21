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Вибори до Європарламенту «явно змістили вісь Європи» – Джорджа Мелоні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Вибори до Європарламенту «явно змістили вісь Європи» – Джорджа Мелоні
Джорджа Мелоні заявила, що Італія має отримати помітну роль у Європарламенті
фото: Il Giornale

В Європі набирають сили партії правого спрямування

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні  заявила у інтерв'ю виданню Il Giornale, що в Європейському парламенті очікуються сюрпризи у зв'язку з голосуванням щодо кандидатур на посади очільників європейських інституцій.

«Думаю, що в майбутньому на ЄС чекають сюрпризи з огляду на більшість, яка може бути сформована в парламенті», – заявила очільниця уряду Італії, голова правлячої партії «Брати Італії». Вона наголосила, що очолювана її партією група Європейських консерваторів та реформістів стала третьою за величиною партійною групою у Європарламенті.

Щодо призначення нових голів інститутів ЄС, то Мелоні вважає, що в першу чергу слід обрати голів Європейської ради, Європейської комісії, Європейського парламенту та верховного представника із закордонних справ та політики безпеки. «Як зазвичай, це робиться з урахуванням ваги політичних угруповань», – нагадала Мелоні.

Мелоні підкреслила, що вибори до Європарламенту «явно змістили вісь Європи вправо, і я вважаю, що це може призвести до зміни кроків з пріоритетних питань та інтерпретації певних політичних рішень. Тож моя роль сьогодні – організувати альтернативний лівий фронт, вести діалог з усіма».

Джорджа Мелоні визнала «сюрреалістичним» той факт, що на першій неофіційній зустрічі глав держав та урядів після виборів до Європарламенту «деякі керівники навіть не пропрацювали список пропонованих кандидатур (на посади в Єврокомісії та інших органах ЄС)».

«Що б не сталося і хто б не обіймав керівні посади в Євросоюзі, всі знають, яку роль відіграє Італія, одна з країн-засновниць Європейського Союзу. Це роль найвищого рангу, на яку Італія має намір претендувати», – додала Мелоні.

Нагадаємо, політичне об’єднання «Брати Італії», яке очолює прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні, на виборах до Європарламенту випередило інші партії Італії. Опозиційна Демократична партія отримала другий результат – 24,4% голосів. Також опозиційний «Рух 5 зірок» став третім із 9,9% довіри виборців, це найгірший показник партії на національному рівні з часу її заснування у 2009 році.

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Теги: Європа прем’єр-міністр партії вибори Італія Єврокомісія політика

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