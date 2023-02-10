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У Києві прогриміли вибухи

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Києві прогриміли вибухи
фото ілюстративне

На Київщині працює ППО

У столиці під час повітряної тривоги пролунали потужні вибухи. Цю інформацію підтвердили в Київській обласній військовій адміністрації.

«На Київщині працює ППО! Залишайтеся в укриттях або безпечних місцях. Зберігайте інформаційну тишу та спокій», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. У кількох областях превентивні відключення електроенергії.

У ніч на 10 лютого російські окупанти влаштували Запоріжжю масовану атаку. За годину у місті зафіксовано 17 ворожих прильотів.

Також росіяни гатили по Харкову. У місті зафіксовано приблизно десять вибухів. Ворог цілив по об‘єктах критичної інфраструктури.

Сьогодні зранку речник Одеської ОВА Сергій Братчук попередив про високу загрозу ворожих ракетних і авіаційних атак. У Чорному морі ворог триває напоготові 20 «Калібрів».

До слова, триває 352-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста, ведуть наступальні операції та активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. Противник, намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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Теги: Київ війна росія окупація Україна

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