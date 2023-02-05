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The Guardian розповіла про спецпризначенців, які ведуть боротьбу з режимом Путіна в Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
The Guardian розповіла про спецпризначенців, які ведуть боротьбу з режимом Путіна в Росії
Військові наголошують, що їхня робота – надзвичайно небезпечна, але вони дуже ретельно готуються та усвідомлюють свою важливість
фото: theguardian.com

Військові стверджують, що у разі найгіршого український уряд заперечуватиме будь-яку інформацію про них

Добровольча група українських спецпризначенців «Братство» веде боротьбу з режимом Путіна в глибині Росії. Про це пише британське видання The Guardian.

Журналісти стверджують, що поспілкувалися з трьома українськими спецпризначенцями – 23-річним Тарасом, 21-річним Владиславом та їхнім командиром, 39-річним Олексієм.

Військові повідомляють, що у разі найгіршого український уряд заперечуватиме будь-яку інформацію про них.

За даними The Guardian, їх робота «варіюється від викрадення високопоставлених кремлівських чиновників до знищення ключових об'єктів військової інфраструктури та збиття ворожих літаків на російській території».

Один з бійців, Владислав, повідомляє, що публічно про це розповідають, аби Путін та окупанти знали, що українським бійцям «дуже легко перетнути російський кордон».

Українські спецпризначенці діють у Росії
Українські спецпризначенці діють у Росії
фото: theguardian.com

«Братство» наполягає, що російському вищому командуванню життєво важливо відчути жар бою на власній території.

ЗМІ пише, що добровольці «Братства» мають особливий статус, «технічно незалежні від української армії, але діють пліч-о-пліч з офіційними силами».

Журналісти зустрілися з бійцями за кавою у київському парку імені Тараса Шевченка. Там вони у джинсах та джемперах розповідали про свої пригоди, відпочиваючи від тренувань, планування та місій.

The Guardian додає, що «через неофіційний статус їхні історії не можна було перевірити незалежно, але вони переконливі та заслуговують довіри, а також надзвичайні своєю сміливістю».

Тарас каже, що повернувся два тижні тому після, за його словами, простої операції: «Нашій групі потрібно було завезти певну кількість вибухівки на територію Росії і залишити її в певному місці».

Але шість тижнів тому, за його словами, він завершив найуспішнішу операцію: «Ми мали завдання знищити російський гелікоптер, який перевозив високопосадовців російського МВС».

Операцію провели не з першого разу, але одного дня таки збили гелікоптер з переносного ЗРК на відстані 4 км. Бійці переконалися, що вертоліт вибухнув.

Незалежно від того, чи загинули кремлівські чиновники в вертольоті, для Тараса це була успішна місія, яка досягла головної мети.

Остання операція в Росії, в якій брав участь Владислав, була «місяць тому в районі міста Бєлгород, де за останні місяці вибухнули кілька складів боєприпасів».

Військові наголошують, що їхня робота – надзвичайно небезпечна, але вони дуже ретельно готуються та усвідомлюють свою важливість.

Бійці розповіли журналістам і про своїх загиблих напарників, зазначивши, що на таких завданнях можуть гинути й найкращі професіонали.

Нагадаємо, партизанський рух «Атеш», що діє у тимчасово окупованому Криму, ліквідував двох російських окупантів.

Також у тимчасово захопленому російськими військовими Маріуполі учасники спротиву підірвали автівку Renault з російськими військовими.

 

Теги: Бєлгород кордон робота гелікоптер викрадення вертоліт добровольці путін окупанти

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