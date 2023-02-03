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В Україні масштабна повітряна тривога (мапа)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні масштабна повітряна тривога (мапа)
фото з відкритих джерел

Терміново пройдіть в укриття цивільного захисту

В України 3 лютого об 10:30 було оголошено масштабну повітряну тривогу. Моніторингові групи повідомляють про активність ворожої авіації. За повідомленням моніторингової групи «Бларускі Гаюн» о 10:05 з аеродрому Мачулищі зліт ДРЛО А-50У ВКС РФ. А в 10:24 з аеродрому Мачулищі було зафіксовано зліт МіГ-31К ВКС РФ.

В Україні масштабна повітряна тривога (мапа) фото 1

Нагадаємо, росіяни вивели у Чорне море додатковий ракетоносій. В корабельному угрупуванні ворожого флоту в Чорному морі знов збільшено кількість ракетоносіїв. Серед 10 кораблів два надводних носії «Калібрів». Загальний залп може складати 16 ракет типу «Калібр».

Теги: війна росіяни тривога укриття Чорне море

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