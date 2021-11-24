Посли ЄС погодилися зняти санкції з міністра часів Януковича – ЗМІ
Зараз у санкційному списку ЄС залишилося всього сім осіб з оточення Януковича
Посли Євросоюзу погодили зняття санкції з ексміністра доходів і зборів України Олександра Клименка. Про це повідомив у Twitter брюссельський журналіст Рікард Йозвяк.
Зараз у санкційному списку ЄС залишилося всього сім осіб з оточення Януковича.
«Посли ЄС вирішили виключити колишнього міністра доходів та зборів України Олександра Клименка із списку санкцій, введених за розкрадання державних коштів України», - повідомив журналіст.
Влітку ЗМІ повідомляли, що біглий міністр часів Януковича Клименко перестав бути підозрюваним і повернув майно.
Українські правоохоронці підозрювали ексміністра доходів і зборів Клименка в участі у «злочинній організації» Януковича і створенні так званих податкових майданчиків (конвертцентрів) – для незаконної мінімізації бізнесом податків і переведення грошей в готівку.
Через що бюджет, за версією слідства, недоотримав більше 100 млрд грн.
Ексміністр доходів і зборів часів Януковича Олександр Клименко втік до Росії у 2014-му і відтоді не повертався в Україну. Віддалено він намагався просувати в Україні свою політпартію.
Раніше також Микола Азаров подав апеляцію щодо арешту в Україні через державну зраду.
У жовтні Вищий антикорупційний суд заочно арештував сина Януковича. До цього 7 жовтня суд заочно арештував Януковича у справі Межигір’я.
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